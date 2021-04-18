Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönemin en büyük gündem maddelerinden biri olan kripto paralar ile ilgili, kendisine yöneltilen sorular sonrası ufak bir açıklama yaptı. Yavaş, kripto para ile ilgilenen gençlere, sabırlı ve dikkatli olmak gerektiğini söyledi.

Son birkaç aydır tüm dünyanın en popüler gündem maddelerinden biri şüphesiz kripto paralar. Yükselişler, düşüşler, resmi kurumlardan gelen açıklamalar, ekonomistlerin yorumları derken, her gün mutlaka en az bir tane gündem yaratan kripto para haberi görüyoruz. Kripto paralara artan ilgi haliyle bir nevi herkesin artık bu yeni dünyayla tanışmış ve kavramış; ardından da dahil olmuş olması gerektiği gibi bir algı yarattı. Bu da ortaya bazı yeni sorular çıkarıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve burada özellikle genç jenerasyon ile kurduğu güçlü iletişim ile adından sıkça söz ettiren siyasetçilerden biri olan Mansur Yavaş da benzer sorularla karşılaşmış ve bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı duymuş. Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı bu mini açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir kripto para birimi olup olmadığı sorusunu yanıtlamış.

"Biz sadece Ankara’mızın yatırımlarına odaklıyız"

Yavaş, özellikle geçtiğimiz ay Pqueen ile gerçekleştirdiği Twitch yayını ve Twitch'e katılması sonrası sosyal medyada büyük ilgi görmesinin yanında 'yeniliklere ve gelişmelere açık olma, çağı yakalama' imajını da hayli kuvvetlendirmişti. Kripto paralar ile ilgili yaptığı paylaşımda da bunu vurgulayan Yavaş, ''Belediyemizin kripto para birimi olup olmadığı yönünde sorular alıyorum. Dijital dünyadaki yeniliklerin sıkı bir takipçisi olsak da biz sadece Ankara’mızın yatırımlarına odaklıyız'' diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir kripto para birimleri ya da yatırımları olmadığını açıklamış oldu.

Yavaş ayrıca kripto para piyasasının çalkantılı yapısına da işaret etti ve ''Kripto dünyası bu aralar karışık, sabırlı ve dikkatli olmak lazım gençler'' sözleriyle genç yatırımcıları dikkatli olmaya davet etti.