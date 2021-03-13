YKS’ye Çalışmanızı Kolaylaştıracak Mobil Uygulamalar

Eğitim ile teknolojinin bu kadar iç içe geçtiği günümüzde öğrencilerin hem okul hem de sınava hazırlık anlamında hayatını kolaylaştıran bazı mobil uygulamalar mevcut. Gelin, sınavlara çalışmanızı kolaylaştıracak bu uygulamalara daha yakından göz atalım.

2019 yılının sonlarında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, eğitim öğretim başta olmak üzere hayatın birçok alanını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi, birçok öğrenci üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrenciler, bu baskıyı her an üzerlerinde hissediyorlar.

Uzaktan eğitimin yetersiz kaldığı anlarda alternatif eğitim araçları arayanlar ise çareyi YouTube gibi platformlarda ve mobil uygulamalarda arıyorlar. Biz de bu içeriğimizde öğrencilerin YKS'ye çalışmasını kolaylaştıracak mobil uygulamaları derledik. Gelin hiç vakit kaybetmeden listemize geçiş yapalım.

YKS'ye çalışmanızı kolaylaştıracak X mobil uygulama:

Kunduz YKS ve TYT Notları Pakodemy Ordinap Edebiyat Kaptanı Trello Lumosity

Kunduz

Puan : 4,3

: 4,3 Boyut : 44 MB

: 44 MB İndirme Sayısı: 1.000.000+

YKS, LGS ve diğer tüm sınavlar için kullanabileceğiniz Kunduz'da dilediğiniz dersten çözemediğiniz soruların fotoğrafını doğrudan eğitmenlere gönderebilir, günün her saati yanıtlara ulaşabilirsiniz. Bir başka deyişle yapamadığınız soruları Kunduz aracılığıyla paylaşıp, dakikalar içerisinde sorunun çözümüne ulaşabilirsiniz.

Ücretli bir uygulama olan Kunduz'da birebir soru çözümü dışında; çözümünü anlamadığınız bir konuda tekrar danışma, eksik olduğunuz konular üzerinden belirlenen otomatik testler, aynı sınava girecek diğer kullanıcıların en çok hangi soru ve konu üzerinde çalıştıklarını görebiliyor ve çevrimiçi kurslara katılabiliyorsunuz.

TYT ve YKS Notları

Puan: 4,5

4,5 Boyut: 10 MB

10 MB İndirme Sayısı: 500.000+

TYT ve YKS sınavlarına çalışanların başucunda bulunması gereken uygulamalardan olan TYT ve YKS Notları'nda, tüm dersler için detaylı konu anlatımlarını bulabilir, takıldığınız noktalarda tekrar yaparak gelişiminizi artırabilirsiniz.

Detaylı ders notlarının yanı sıra uygulamada her ders için konularına indirgenmiş soru bankaları bulunuyor. Soru bankası kısmından o dersle ilgili takıldığınız ya da pratik yapmak istediğiniz konuyu seçebilir, sorulara cevaplarıyla birlikte ulaşabilirsiniz.

Pakodemy

Puan : 4,5

: 4,5 Boyut : 18 MB

: 18 MB İndirme Sayısı: 500.000+

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin telefonunda bulunması gereken bir diğer uygulama da Pakodemy. Reklam izleyerek test kredisi kazanabileceğiniz ya da Premium üye olarak tüm özelliklerden yararlanabileceğiniz bu uygulamada kendiniz için günlük hedefler belirleyebilir, hedefleriniz doğrultusunda önce konu kartlarından konuyu öğrenip sonrasında konu hakkında test çözerek pekiştirme yapabilirsiniz.

Özel forumu bulunan uygulamada ayrıca çözümünü bilmediğiniz soruları burada paylaşabilir ve diğer üyelerle fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Ayrıca 'Düello' adı verilen özellik sayesinde uygulamada aktif olan öğrencilerle farklı derslerde canlı düellolara katılarak eğlenirken öğrenebilirsiniz.

Ordinap

Puan : 4,9

: 4,9 Boyut : 31 MB

: 31 MB İndirme Sayısı: 50.000+

Üniversite sınavına hazırlanırken ihtiyaç duyduğunuz her şeyi tek bir platformda toplayan Ordinap, kullanması ücretsiz bir uygulama olmasıyla dikkat çekiyor. Konu anlatımları ve test çözümleriyle dikkat uygulamada, yapay zekâ asistanının sizin için oluşturduğu programı takip ederek hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Farklı bölümlere ayrılan sohbet odalarının da yer aldığı Ordinap'te dilerseniz ders molasında diğer öğrencilerle sohbet edebilir ya da kafanıza takılan tüm soruları bu odalarda paylaşabilirsiniz. Uygulamada ayrıca puan hesaplayıcı, oyunlarla soru çözümü ve üniversiteler gibi birçok işlevsel özelliğin bulunduğunu da ekleyelim.

Edebiyat Kaptanı

Puan : 4,6

: 4,6 Boyut : 43 MB

: 43 MB İndirme Sayısı: 100.000+

Reklamlı ve reklamsız sürümleri bulunan Edebiyat Kaptanı, sözel bölümü öğrencileri için oldukça kullanışlı bir uygulama. Uygulamanın içerisinde konu anlatımından hafıza kartlarına, eser özetlerinden edebiyat sanatçılarına ve soru bankasına kadar birçok bilgi bulunuyor.

Kodlama kısmından farklı sanatçıların eserlerini veya dönemlere göre sanatçıları kodlama teknikleriyle öğrenebilir, eser özetleri kısmında ise birçok farklı eserin maddeler halinde sıralanmış kısa özetlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca hafıza kartları bölümü sayesinde sınavda karşınıza çıkabilecek olası sorulara göz atabilirsiniz.

Trello

Puan : 4,4

: 4,4 Boyut : Cihaza göre değişir

: Cihaza göre değişir İndirme Sayısı: 10.000.000+

Listede yer alan soru çözümü veya konu anlatımı uygulamalarının aksine Trello, bir planlama programı olarak karşımıza çıkıyor. Bir nevi dijital ajanda görevi de gören uygulama üzerinden panolar, kartlar oluşturarak üzerinde çalıştığınız projeleri düzenleyebilir, kendinize yapılacaklar listesi oluşturabilir ve böylece daha sistematik bir çalışma programı edinebilirsiniz.

Lumosity

Puan: 4,4

Boyut: 88 MB

İndirme Sayısı: 10.000.000+

Soru çözümleri ve konu anlatımları içerisinde boğuluyorsanız, Lumosity'nin sizin için işe yarar bir uygulama olduğu söylenebilir. Bir tür 'zihin jimnastiği' uygulaması da diyebileceğimiz Lumosity, zihninizi çalıştıracak 25'ten fazla oyunu günlük bir antrenman programında birleştiriyor. Performansınıza uyum sağlayan oyunlar, aynı zamanda hafızanızı, dikkatinizi ve diğer çeşitli zihinsel görevlerinizi test ederek zihninizin zinde kalmasını sağlıyor.

Sınavlara hazırlanırken size yardımcı olabilecek uygulamaları derlediğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Eğer sizlerin de kullandığı, listedekilere benzer eğitici ve öğretici uygulamalar varsa bunları yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.