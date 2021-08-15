Manisa'da Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular neredeyse kuruma noktasına geldi. Gölün kurumasının sebebi ise kaçak sulama ve kuraklık.

Ülkemizin bir ucunda aşırı yağışlar sebebiyle sel felaketleri yaşanırken bir yanında ise sıcak hava ve yağışsız geçen mevsimin de etkisiyle kuraklık yaşanıyor. Manisa'da bulunan Marmara Gölü'nde bunların yanına kaçak sulama ve tarım faaliyetleri de eklenince su seviyesi gölün büyük kısmında sıfıra indi. Ufak bir kısımda ise yalnızca 10 cm yüksekliğinde su kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü, o tarihten itibaren her yıl ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na dağıtıyordu. Bu yaz döneminde ise kuraklığın etkisiyle göl kuruma noktasına geldi.

Geçmişte su kuşlarına ev sahipliği yapan, sazan avı yapılan bir göldü:

Marmara Gölü, kuraklık ve kaçak sulama faaliyetleri öncesi tepeli pelikan, küçük karabatak gibi su kuşlarına ev sahipliği yapan ve sazan avlanan bereketli bir göldü. Ancak gelinen noktada yalnızca gölün kuzeybatısındaki küçük bir alanda su kaldı.

Göl ile ilgili bir AA muhabirine bilgi veren DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Normalde barajlarda 'ölü hacim' dediğimiz ve doğal hayatı korumak için bırakılan bir seviye vardır. Yazın başında da Marmara Gölü'nde su seviyesi ölü hacim seviyesindeydi ancak sıcaklıklara bağlı hızlı buharlaşma ve kaçak su kullanımı nedeniyle gölde su seviyesi bugünkü durumuna geldi" şeklinde konuştu. Çınar, durumun Eylül ayında da devam edeceğini öngördüklerini ifade etti.

Aynı zamanda göl bölgesini kaçak tarım ve sulama için kullananlar hakkında da konuşan Çınar, "Gölün su seviyesi düştüğünde ortaya çıkan alanlarda tarım yapanları tespit ettik ve gerekli cezai işlemlerin yapılması için kaymakamlıklara bildirdik. Bunlara kanunların emrettiği maddelere göre yaptırım uygulandı" ifadelerini kullandı.

Marmara Gölü kıyısında bulunan Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesinin muhtarı Selim Selvioğlu da geçmişe oranla gölde durumun ne kadar kötü olduğunu ifade ettiği açıklamasında "Yağışlar da yetersiz olunca gölümüz tamamen kurumak üzere, kurudu da. Gölde şu anda bir haftalık su kaldı. Bir hafta sonra tamamen kuruyacak. 2 yıl önce bu zamanlar doluydu, çevresindeki 7 köy bu gölden balık avlayarak geçiniyordu. Bu göl sayesinde Gediz Ovası, Menemen'e kadar sulanıyordu" şeklinde konuştu.