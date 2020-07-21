Mars'tan Büyüleyici Manzaralar Sunan 4K Video

Dünya çapında pek çok uzay ajansı, Kızıl Gezegen Mars'a gitmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. YouTube'da bir belgesel kanalı olan ElderFox, Mars'a ait görüntüleri 4K çözünürlüğe yükselterek yeniden yayınladı ve seyircilere muhteşem manzaralar sundu.

İngiltere merkezli uzay araştırmaları odaklı bir belgesel kanalı olan ElderFox, insanlığın bir sonraki yuvası olabileceği konuşulan Mars'tan büyüleyici görüntüler paylaştı. Kızıl Gezegen’i 4K çözünürlükte sergileyen ElderFox, devasa bir çölü andıran Mars’ın da aslında büyüleyici manzaralara sahip olduğunu kanıtladı.

Curiosity, Spirit ve Opportunity adlı üç Mars gezgininden elde edilen görüntülerin 4K çözünürlüğe yükseltilmesiyle oluşturulan videoda yer yer karşımıza çıkan silah ‘lekeler’, ilgili bölge için elde bir görüntü olmamasından kaynaklanıyor.

Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars, son derece ince bir atmosfere sahip ve gezegen yüzeyinin neredeyse tamamını kum ve toz oluşturuyor. ElderFox’un videosu sonradan renklendirildiği için yer yer mavi bir gökyüzü görünüyor olsa da Mars’ta gökyüzü, gerçekte daha çok kızıl bir renk tonuna sahip.

ElderFox, Mars’ın büyüleyici yüksek çözünürlüklü görüntülerini paylaşırken Mars’ta neden hiç video çekilmediği sorusuna da açıklık getiriyor. Sonuçta NASA, Mars’a şu ana kadar pek çok z gönderdi ve bunların üzerinde kameralar vardı.

Sorun şu ki; Mars’taki veri aktarım hızı günün çoğunda saniyede 32 kilobit seviyelerinde. Mars Keşif Uydusu, yüzeydeki gezginin görüşüne girdiğinde hız saniyede 2 megabayta kadar çıksa da bu çok uzun sürmüyor. Dolayısı ile Mars yüzeyinde gigabaytlarca video çekip Dünya’ya göndermek epey zahmetli bir iş. Fotoğraflar ise doğru sıkıştırma yöntemleri ile çok ama çok daha küçük dosya boyutlarıyla Dünya’ya ulaştırılabiliyor.

Mars'ın 4K çözünürlüğündeki videosu