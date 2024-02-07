NASA'nın Mars görevi için kullandığı, Perseverance aracının minik helikopteri Ingenuity, düştükten sonra ilk defa görüntülendi.

Mars'ı keşfetme amacıyla kızıl gezegene gönderilen Perseverance aracı, Ingenuity adlı minik bir helikopter benzeri bir araç taşıyordu. Bir görev esnasında hasar alan ve düşen Ingenuity, Perseverance tarafından düştükten sonra ilk kez görüntülendi.

Ingenuity ebedi istirahatine çekildi

"Ingeuity'nin Neretva Vallis'in kum tepeleri arasındaki ebedi istiratgâhına yaklaşmak."

Mars'tan gelen son görüntülerde, Ingenuity aracı Mars'ın Neretva Vallis adlı bölgesinde bir kum tepesinin üzerinde görülebiliyor. NASA tarafından paylaşılan altı farklı görseli bir araya getiren ve işleyen görsel sanatlar öğrencisi Simeon Schmauss, helikopterin son durumunu görebilmeyi sağladı.

Ingenuity helikopteri, 72. ve son seferi olan 18 Ocak'taki yolculuğunda darbe almış ve dört pervane bıçağını da kırmıştı. NASA şu anda küçük helikopterin çakılmasına neden olan sorunu araştırmaya devam ediyor. 48 santimetre uzunluğa ve 1,8 kilogram ağırlığa sahip olan helikopter, başka bir gezegen üzerinden havalanan ilk hava taşıtı olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Şubat 2021'de Perseverance ile birlikte kızıl gezegene inen araç, aslında yalnızca 30 gün boyunca çalışacak ve 5 defa havalanacaktı. Geçtiğimiz üç yıl boyunca faal kalmayı başaran araç, bu hedefin 14 katında fazla uçuş gerçekleştirmiş oldu ve Perseverance'a Mars yüzeyinde yol bulabilmesi için de gözcü olarak destek verdi.

Perseverance ve Ingeniuty, Mars'ın Jezero adlı kraterini inceledikleri dönemde, antik çağlarda göl olma ihtimali bulunan bölgede organik moleküllerin izlerini bulmuştu. Perseverance, Mars'taki keşif görevlerine bundan sonra tek başına devam etmek zorunda.