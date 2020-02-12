Mars Yüzeyinde Kısa Bir Süreliğine Tuzlu Su Meydana Geliyor

Mars’taki sıvı suyla ilgili detaylı araştırmalar devam ederken bir bilim insanı, kızıl gezegendeki tuzlu suyla ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Norbert Schorghofer’e göre bir Mars yılı içerisinde gezegenin yüzeyinde çok kısa bir süreliğine tuzlu su meydana geliyor olabilir.

Gezegen Bilimi Enstitüsü’nden bilim insanı Norbert Schorghofer tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre tuzlu su, her yıl birkaç gün boyunca Mars’ın yüzeyinde meydana gelebiliyor. Peki, bu ne anlama geliyor?

Buzun hızlı bir şekilde yok olması ya da süblimleşerek daha erimeden atmosfere karışması sebebiyle Mars’ın yüzeyinde sıvı su bulunmuyor. Ayrıca Mars’taki atmosfer basıncı da sıvı su için gerekliliği karşılayamıyor.

Mars’ta sıvı su

Schorghofer, konuyla ilgili olarak “Mars’ta buz bakımından zengin birçok soğuk bölge ve buzun hiç olmadığı birçok sıcak bölge bulunuyor. Ancak sıcaklığın, erime noktasının üstüne çıktığı buzlu bölgeler, bulması neredeyse imkânsız olan en etkili noktalar. Söz konusu bu noktalar, sıvı suyun oluşabileceği bölgeler” diyor.

Yapılan detaylı bilgisayar modellemelerine göre kızıl gezegendeki sıcak sabah saatlerinde -128 santigrattan öğlen -10 santigrata kadar düşüyor. Bir günün sadece çeyreğini kaplayan bir zaman dilimi için oldukça sert ve büyük bir değişim yaşanıyor. Tabii bu kadar kısa bir süre içerisinde buzun tamamı atmosferde kaybolmuyor.

Gezegenin yüzeyinde de bolca bulunan tuz, suyun erime noktasını bir hayli düşürüyor ve su buzu -10 santigrat derecede eriyor. Tuzlu su; buz, sıvılaşana ya da buharlaşana kadar var oluyor. Bir sonraki Mars yılında da bu süreç aynı şekilde tekrar ediyor.

Mars’ta kışın o kadar soğuk oluyor ki sadece su değil karbondioksit de donuyor ve karbondioksit buzları oluşuyor. Mars’ta karbondioksit buzlarının olmadığı bahar aylarındaki ilk güne ise 'crocus date' adı veriliyor. Erimenin “crocus date”ten hemen sonra meydana gelmesi sebebiyle de 'crocus melting' diye bir terim bulunuyor.

Schorghofer, “crocus melting” olayının Mars’ta gerçekten meydana gelip gelmediğini öğrenmek için oldukça detaylı sayısal hesaplar gerektiğini ifade ediyor ve “Gerekli olan sayısal modeli geliştirmek on yıllar aldı” diyor.