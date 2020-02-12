NASA, Mars ve Ay Görevleri İçin Astronot Arıyor

NASA, önümüzdeki 15 yıl içinde gerçekleştireceği Ay ve Mars görevleri için yeni astronotlar aramaya başladı. Kabul edilecek astronotlar 2024 yılına kadar gerçekleştirilecek Ay görevi ve 2030 yılının ortalarına kadar gerçekleştirilecek Mars görevinde yer alacaklar.

NASA, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Ay ve Mars için iki görev planlıyor. 2024 yılına kadar Ay'a yeniden insan göndermek isteyen NASA, 2030 yılına kadar da Mars’ta insanlı bir görev yapmak için çalışmalara devam ediyor. Uzay ajansı, bu iki önemli uzay çalışması için astronot ilanı verdi. İlk olarak Ay'a yapılacak Artemis görevinde yer alacak olan astronotlar, daha sonra Mars görevinde yer alacaklar.

NASA tarafından verilen astronot ilanında istenen koşullar, ilana başvuracakların sayısını çok düşürecek gibi görünüyor. NASA, yüksek lisans derecesinde mühendislik, fizik, bilgisayar bilimi, biyoloji ve matematik alanlarından mezun olmayı ilk şart olarak açıkladı. Mezuniyet koşulunun yanında NASA tarafından tanınan bir test pilotu programını tamamlamış olmak ve en az iki yıl jet uçaklarında deneyim sahibi olmak veya en az 1.000 saat uçuş deneyimine sahip olmak da koşullar arasında yer alıyor. NASA’nın astronot ilanına başvurmak için ilk şart ise ABD vatandaşı olmak.

Koşulları karşılayan başvuru sahipleri NASA tarafından adaylık programına alınacaklar. Fiziksel testlerin ardından astronot adaylarına iki yıllık bir temel eğitim verilecek. Temel eğitimle beraber adayların askeri hayatta kalma, robotik beceriler ve Rusça dil eğitimlerin, başarı ile tamamlamaları bekleniyor.

NASA, bu kadar ince eleyip sık dokuyarak seçtiği astronotlara 55.000 ile 120.000 dolar arasında maaş (yıllık) verecek. NASA’nın ödeyeceği miktar, adayın akademik başarılarına ve deneyimlere göre hesaplanacak. ABD ordusundan başvuracak adaylara farklı bir ödeme yapılacak.

NASA, ilk yedi astronotunu 1959’da göreve aldı. O günden bu yana 200’den fazla uzay görevinde 500’den fazla astronot yer aldı. 1972’de yapılan Ay’a son inişten sonra ise Ay’a tekrar insan gönderilmedi. ABD yönetimi şimdi bu durumu değiştirmek istiyor. ABD Başkanı Trump, 2024 yılına kadar Ay’a inilecek bir görev için NASA’yı teşvik ediyor. Ancak Ay’a yeniden insan gönderilmesini isteyen ilk ABD başkanı Trump değil. 2004 yılında George W.Bush da Ay’a yeniden insan göndermeyi amaçladıklarını söylemişti.

NASA, Ay ve Mars görevleri için astronot başvurularını 2 ile 31 Mart tarihleri arasında kabul edecek. Artemis görevi için ilk etap astronot adaylarının kabul edilmesinin ardından 2021 yılında yine Artemis görevi için NASA, ikinci kez yeni astronot başvurularını kabul edecek.