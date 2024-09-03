Mars'ın Ultra Detaylı ve Renkli Yeni Haritası Paylaşıldı

Tianwen-1'in yayımladığı yeni Mars haritası, gezegenin yüzeyini 76 metre çözünürlükle gösteriyor ve ayrıntıları en net şekilde ortaya koyuyor.

Çin'in Tianwen-1 misyonu, Mars'ın yüzeyini şimdiye kadar elde edilen en yüksek çözünürlükteki yeni haritasını yayımladı. Bu harita Mars'ın küresel ölçekteki en yüksek çözünürlüklü gerçek renkli haritası olarak tarihe geçti.

Temmuz 2020'de Mars'a ulaşan Tianwen-1, gezegenin yüzeyinden çok sayıda uzaktan algılama görüntüsü topladı. Çin Bilimleri Akademisi'nden (CAS) bir ekip, bu görüntüleri bir araya getirerek 76 metre çözünürlükte küresel bir renkli harita oluşturdu.Örneğin, Mars Global Surveyor'ın (MGS) haritası 232 metre/piksellik çözünürlük sunarken, Tianwen-1'in haritası 76 metre/piksellik çözünürlük sunuyor. Bu yeni harita 284'ten fazla yörüngede elde edilen 14,757 görüntüden oluşturuldu ve gerçek Mars yüzey renklerini en iyi şekilde yansıtacak şekilde optimize edildi.

Gelecekteki Mars keşifleri için kapsamlı ve yüksek çözünürlüklü bir rehber olacak

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Önceki Mars haritalarına göre çok daha yüksek bir çözünürlük sunan bu yeni harita, gezegenin yüzeyinin ayrıntılarını daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda NASA ve Çin'in 2030'ların başında veya 2040'larda planladığı mürettebatlı Mars misyonlarında kullanılabilecek kıymetli bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Gelecekteki mürettebatlı Mars misyonları için önemli bir rehber olma potansiyeline sahip.

Tianwen-1'in bu yüksek çözünürlüklü verileri, Mars yüzeyinin detaylı bir şekilde incelenmesini de mümkün kılıyor. Önceki verilerden çok daha net olan bu harita, Mars'ın gerçek yüzey renklerini ve detaylarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde optimize edildi.