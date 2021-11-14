İşte Martı'nın Elektrikli Araç Hizmeti Hakkında İlk Bilgiler

Türkiye’nin yerli şehir içi ulaşım şirketi Martı, sunduğu elektrikli scooter hizmetinden elde ettiği başarının ardından yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. İddialara göre şirket, 2022 yılı için ‘elektrikli araç hizmeti’ kapsamında Citroen’in %100 elektrikli minik otomobili Ami için ciddi miktarda sipariş verdi.

2019 yılında ilk defa İstanbul’da ve daha sonra Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Antalya, Eskişehir, Ordu ve Gaziantep’te hizmete başlayan Martı şirketi, şehir içi elektrikli ulaşımda oldukça başarılı bir adım oldu. Türkiye’de yerli mühendislerin geliştirdiği ve ürettiği scooterlar, iOS ve Android telefonlara indirilen uygulamasıyla rahatlıkla kullanılabiliyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre Martı, projesini bir sonraki seviyeye taşımak için hazırlıklara başladı.

Hatırlayacağınız üzere Citroen’in iki kişilik motorlu aracı Ami, geçtiğimiz ay Türkiye’ye resmen giriş yapmıştı. Ami’nin 3 saat gibi kısa bir sürede tamamen şarj olabilen 5.5 kWh bataryası, 70 kilometrelik menzile sahip. 50 km’lik hıza ulaşabilen Ami’nin tasarımı ise şehir içindeki dar sokaklara ve cadde aralarına girebilmesi için ideal. Martı da şehir içi ulaşıma ideal olan bu %100 elektrikli otomobile gözlerini dikmiş gibi görünüyor.

Martı, 2022’de ‘elektrikli araç’ hizmetini devreye sokabilir:

Ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre şehir içi ulaşım için sunduğu ‘paylaşımlı elektrikli scooter’ hizmetiyle büyük başarı elde eden Martı, hizmet yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Bu amaç adına şirketin Citroen Türkiye’ye ciddi sayıda Ami siparişi verdiği öne sürülüyor. Buna ek olarak birçok farklı firmanın da Citroen Ami için planlar yaptığı iddia ediliyor.

Fransız otomotiv devi Citroen’in kendi ülkesinde hizmete sunduğu Ami’yi kullanmak için 14 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Ülkemizdeyse 16 yaşını dolduran ve B1 ehliyetine sahip vatandaşlar Ami’yi kullanabiliyor. Avrupa genelinde 6 bin euroya satılan araç şu anki kur hesabıyla da yaklaşık 70 bin TL'ye denk geliyor.