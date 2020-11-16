Marvel's Avengers'ın Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı 400'ün Altında

Çıktığı günden bu yana ağır eleştirilerin hedefi olan Marvel's Avengers'ın oyuncu kitlesi giderek erimeye devam ediyor. Son olarak oyunun Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı 400'ün altına düştü.

Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Marvel's Avengers, geçtiğimiz eylül ayında oyuncularla buluşmuştu. Oldukça geniş kitlelere hitap edebilecek oyunun çok oyunculu modu, oyunun yerden yere vurulmasına sebep olmuştu.

Ayrıca Marvel's Avengers, sürekli olarak kaybettiği oyuncu sayısıyla da sık sık gündeme gelmişti. Hatta geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız bir haberimizde Marvel's Avengers'ın çıkışından bu yana oyuncularının %96'sını kaybettiğinden bahsetmiştik. Bu sefer de eş zamanlı oyuncu sayısıyla karşınızdayız.

Marvel's Avengers'ın eş zamanlı oyuncu sayısı 400'ün altına indi

Steam Charts istatistiklerine göre son 30 gün içerisinde ortalama 916 eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yapan Marvel's Avengers, bu hafta içerisinde eş zamanlı oyuncu sayısında 400'ün de altına düştü.

Üçüncü taraf bir servis olan Steam Charts'ın verilerine göre oyun, bugün (16 Kasım) eş zamanlı olarak 281 oyuncuya kadar düştü. Hatta 14 Kasım tarihinde sadece bir saatliğine de olsa 0 (sıfır) eş zamanlı oyuncuya kadar düştüğü de görülüyor. Oyunun bu duruma düşmesinde ise herkes farklı bir noktayı işaret ediyor. Kimileri Square Enix'in oyunu Destiny 2 ya da Warframe benzetmek istediği için böyle olduğunu kimileri ise içerik konusunda eksik olduğunu söyledi.

Oyunla ilgili istatistiklere baktığımızda oyunun tüm zamanlardaki en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısının 28 bin 145 olduğu görülüyor. Oyunun ekim ayındaki en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı 3 bin 286, ortalama eş zamanlı oyuncu sayısı ise 1.430 olarak görülüyor. Oyunla ilgili detaylı istatistiklere buradan ulaşabilirsiniz.

Batı dünyasında tatil sezonuna girildiğinde birçok oyun çıkış yapacak bu süre zarfında Marvel's Avengers'ın işinin daha da kolaylaşacağını söylemek pek mümkün değil. Ayrıca oyunun yeni nesil konsollara çıkış tarihi ise 2021'e ertelendi.