Marvel's Avengers, Oyuncularının %96'sını Kaybetti

Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve eylül ayında çıkış yapan Marvel's Avengers, yeni habere göre oyuncularının %96'sını kaybetti. Oyun, bu ay içinde bugüne kadar ortalama 752 oyuncuya ev sahipliği yaptı.

Uzun süredir beklenilen Marvel's Avengers, geçtiğimiz eylül ayında oyuncularla buluşmuştu. Ancak oyun ilk günlerde milyonlarca oyuncu tarafından oynansa da ilerleyen günlerde geliştiricileri kötü günler karşılayacaktı. Oyuncular, oyunlarda karşılaştıkları sorunlardan ve oyunun sürekli tekrar etmesinden bıkmışlardı.

Geçtiğimiz hafta oyunun geliştiricisi Crystal Dynamics'in çatı şirketi Square Enix, son çeyrek finansal raporunu yayınlamıştı. Şirketin yayınladığı rapor, Marvel's Avengers'ın aslında büyük bir kayıp olduğunu ortaya koymuştu. Öyle ki Square Enix, son çeyrekte 6,5 milyar yen zarara uğramıştı. Oyunun satışları beklenenin %60'ını karşılayabilmişti.

Oyuncuların %96'sını kaybetti:

Bugünse Marvel's Avengers'ın kötüye gidişinin kartopu gibi büyüdüğünü gösteren bir haber yayınlandı. Bu habere göre Marvel's Avengers, çıkışından bu yana oyuncularının %96'sını kaybetti. Oyun çıkış yaptıktan bir ay sonra oyuncu kaybetmeye başlamış, bu aysa kaybedilen oyuncu sayısı bir hayli artmıştı.

Gamebyte'ın haberine göre geçtiğimiz hafta sonunda Marvel's Avengers'daki oyuncu sayısı yalnızca 1.190'la sınırlı kaldı. Oyun, kasım ayı genelindeyse şu ana kadar ortalama 752 oyuncuya ev sahipliği yaptı. Oldukça iyi bir şekilde çıkış yapan oyun da böylece bir anda çökmüş oldu.

Marvel's Avengers'ın ani çöküşünün en temel nedeniyse oyundaki zorlayıcı içeriğin eksikliğiydi. Oyuncular, oyunun hikâyesini beğenseler de hikâye bittiğinde oyuncular yapacak bir şey bulamadıklarından sıkılıp oyunu bırakıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde gelen güncelleme de buna çare olamadı.

Marvel's Avengers'ın şu saatten sonra çöküşten kurtulmasının imkânsıza yakın olduğunu söyleyebiliriz. Oyun, muhtemelen ilerleyen senelerde en büyük hayal kırıklıkları yaratan oyunlar listelerinde kendisine bir yer edinecek. Tabii oyunun geliştiricileri oyuna yeni bir anlam katmaya karar vermezse...