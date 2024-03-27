Marvel Games, ücretsiz olacak süper kahraman temalı yeni oyunu Marvel Rivals'ı duyurdu. 6v6 PvP türündeki çok oyunculu yapım, Overwatch benzeri bir yapıya sahip.

Marvel’ın çok oyunculu bir oyunla karşımıza çıkacağı iddiaları bir süredir dolaşıyordu. Bugün ise beklenen açıklama geldi. Marvel Games ve NetEase ortaklığında geliştirilen “Marvel Rivals” resmen duyuruldu.

Oyun, Marvel evreninde geçiyor ve birçok süper kahramanı içeriyor. Gelin ilk fragmanına ve nasıl bir yapım olacağına detaylı bir şekilde göz atalım.

Marvel Rivals duyuru fragmanı:

Marvel Rivals nasıl bir oyun?

Marvel Rivals, 6v6 PvP türünde takım tabanlı bir multiplayer nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Overwatch ve Valorant gibi yapımlara benzer özelliklerinin olduğunu belirtebiliriz. Oyuncular, Yenilmezler’den X-Men’e kadar birçok karakteri oynayarak birbirleriyle kapışabilecekler. Yıkılabilir ortamlar, kahramanlara özel hareketler gibi şeyler de yer alacak. Örneğin videodan Loki’nin Black Panther’e dönüşerek etrafı pençelemeye başladığını görebiliyoruz. Ayrıca iki karakter bir araya gelerek ikili saldırı da yapabiliyor.

NetEase, Marvel Rivals’ın en başta 16 adet karakter ile çıkış yapacağını duyurdu. İleride daha fazla Marvel karakterinin geleceğini de ekledi. İlk başta yer alacak karakterler arasında Spider-Man, Iron Man, Hulk, Loki, Groot, Doctor Strange, Rocket Racoon, Magneto gibi isimler var.

Marvel Rivals, tamamen ücretsiz bir oyun olarak PC’ye gelecek

Marvel Rivals, PC için geliştiriliyor. İleride konsola gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir bilgi yok. Çıktığında Steam ve Epic Game Store üzerinden kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca oynaması ücretsiz bir oyun olarak piyasaya sürülecek. Her yeni sezonda yeni haritalar ve karakterler eklenecek.

Oyunun çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak kapalı alfasının önümüzdeki mayıs ayında geleceği ifade edildi. Testlere katılmak isteyenler buradaki bağlantı üzerinden kaydolabilir.