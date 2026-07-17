Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Marvel's Wolverine'den Yeni Sinematik Fragman Paylaşıldı [Video]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

PlayStation’ın sürpriz bir şekilde yayınladığı yeni Marvel's Wolverine sinematik fragmanı, X-Men evreninin en dişli düşmanlarından Lady Deathstrike'ı resmen doğruladı.

Marvel's Wolverine'den Yeni Sinematik Fragman Paylaşıldı [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

PlayStation ve Insomniac Games, Marvel’s Wolverine için "Ain't No Hero" adında epik bir sinematik fragman paylaştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Uzun süredir sessizliğini koruyan yapımdan gelen bu hamle, oyuna dair çok önemli bir karakter detayını da beraberinde getirdi. X-Men çizgi romanlarının ve evreninin en popüler kötü karakterlerinden biri olan Lady Deathstrike (Yuriko Oyama), yayınlanan bu yeni görüntülerle birlikte oyunun ana düşman kadrosundaki yerini resmen almış oldu.

Marvel's Wolverine yeni sinematik fragman

Fragmanda Logan’ın geçmişiyle ve içindeki vahşi öfkeyle mücadelesine odaklanılırken, Lady Deathstrike ile karşı karşıya geldiği anlar aksiyonun dozunu zirveye çıkarıyor. Parmak uçlarından uzayan ölümcül adamantium pençeleri ve siberbiyotik geliştirmeleriyle tanınan bu karakter, Wolverine'e hayatının en zorlu mücadelelerinden birini yaşatacak gibi görünüyor.

Yeni sinematik fragman sadece Lady Deathstrike’ı doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda Logan’ın ezeli düşmanı Sabretooth ile olan ilişkisine de farklı bir ışık tutuyor. Fragmanda Sabretooth'un, Logan’ın yanında düşmanları biçerek ona yardım ettiği şaşırtıcı bir sahne göze çarpıyor. Bu beklenmedik ortaklığın yanı sıra The Hand örgütü ve mutant avcısı Reavers gibi tehlikeli gruplar da Logan'ın yoluna taş koymak için sırada bekliyor.

Insomniac Games’in kendi özgün evreninde kurduğu bu hikâyede X-Men ekibinin henüz var olmadığını biliyoruz. Bu nedenle Logan, tehlike altındaki mutantları korumak amacıyla küresel bir mücadeleye girişirken Sabretooth, Mystique ve Lady Deathstrike gibi çok yönlü karakterlerle kendi bağlarını kurmak zorunda kalacak.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6, Tuhaf Bir Kriter Yerine Getirilmediği Sürece Milyonlarca Kişi İçin "Oynanamaz" Olacak

GTA 6, Tuhaf Bir Kriter Yerine Getirilmediği Sürece Milyonlarca Kişi İçin "Oynanamaz" Olacak

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

Şaka Gibi Ama Gerçek: Bir Gün Aradan Sonra Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın Fiyatı Zamlandı

Şaka Gibi Ama Gerçek: Bir Gün Aradan Sonra Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın Fiyatı Zamlandı

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

[9-16 Temmuz] Toplam Değeri 658 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[9-16 Temmuz] Toplam Değeri 658 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com