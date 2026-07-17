Marvel's Wolverine'den Yeni Sinematik Fragman Paylaşıldı [Video]

PlayStation’ın sürpriz bir şekilde yayınladığı yeni Marvel's Wolverine sinematik fragmanı, X-Men evreninin en dişli düşmanlarından Lady Deathstrike'ı resmen doğruladı.

PlayStation ve Insomniac Games, Marvel’s Wolverine için "Ain't No Hero" adında epik bir sinematik fragman paylaştı.

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Uzun süredir sessizliğini koruyan yapımdan gelen bu hamle, oyuna dair çok önemli bir karakter detayını da beraberinde getirdi. X-Men çizgi romanlarının ve evreninin en popüler kötü karakterlerinden biri olan Lady Deathstrike (Yuriko Oyama), yayınlanan bu yeni görüntülerle birlikte oyunun ana düşman kadrosundaki yerini resmen almış oldu.

Marvel's Wolverine yeni sinematik fragman

Fragmanda Logan’ın geçmişiyle ve içindeki vahşi öfkeyle mücadelesine odaklanılırken, Lady Deathstrike ile karşı karşıya geldiği anlar aksiyonun dozunu zirveye çıkarıyor. Parmak uçlarından uzayan ölümcül adamantium pençeleri ve siberbiyotik geliştirmeleriyle tanınan bu karakter, Wolverine'e hayatının en zorlu mücadelelerinden birini yaşatacak gibi görünüyor.

Yeni sinematik fragman sadece Lady Deathstrike’ı doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda Logan’ın ezeli düşmanı Sabretooth ile olan ilişkisine de farklı bir ışık tutuyor. Fragmanda Sabretooth'un, Logan’ın yanında düşmanları biçerek ona yardım ettiği şaşırtıcı bir sahne göze çarpıyor. Bu beklenmedik ortaklığın yanı sıra The Hand örgütü ve mutant avcısı Reavers gibi tehlikeli gruplar da Logan'ın yoluna taş koymak için sırada bekliyor.

Insomniac Games’in kendi özgün evreninde kurduğu bu hikâyede X-Men ekibinin henüz var olmadığını biliyoruz. Bu nedenle Logan, tehlike altındaki mutantları korumak amacıyla küresel bir mücadeleye girişirken Sabretooth, Mystique ve Lady Deathstrike gibi çok yönlü karakterlerle kendi bağlarını kurmak zorunda kalacak.