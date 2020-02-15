Matrix 4’ün Setinden Aksiyon Dolu Bir Sahne Paylaşıldı

Bir 9GAG kullanıcısı, çekimleri bir süredir devam eden yeni Matrix filminden yürekleri ağza getiren bir sahne paylaştı. Paylaşılan videoda oyuncuların, iki gökdelen arasına bağlanmış olan halatlarla aksiyon dolu bir sahne çektikleri görülebiliyor.

2000’lerin başına adını altın harflerle yazdırmayı başarmış olan Matrix serisi, 2003 yılında yayınlanan Matrix: Revolutions ile seriyi tamamlamıştı. Aradan geçen tam 17 yılın ardından serinin hayranlarını sevindirecek bir haber geçtiğimiz aylarda gelmiş ve Matrix 4’ün geleceği doğrulanmıştı. Çekimleri devam eden yeni film için bir süredir setten görüntüler gelmeye devam ediyordu.

İlk üç film boyunca Neo’nun yerden çok havada dolaşmasına alışmıştık. Bugün ortaya çıkan yeni video ise Neo’yu Matrix 4’te de bol bol havada göreceğimizin ve aksiyonun hiç durmayacağının habercisi adeta. Dilerseniz önce bu görüntüleri izleyelim, daha sonrasındaysa neler olup bittiğine bakalım.

Paylaşılan video, orijinal üçlemeyi anımsatıyor:

Kaliforniya’ya bağlı San Francisco’dan gelen görüntülerde, iki gökdelen arasına çekilmiş olan halatlar aracılığıyla aksiyon dolu bir sahnenin çekildiğini görebiliyoruz. Halatlara bağlı oyuncular, bir gökdelenin üzerinden kendilerini aşağıya bırakıyorlar. Orijinal üçlemeyi anımsatan bu video, muhtemelen bir dövüş sahnesine ait ancak videoda yer alan kişilerin kim olduğu bilinmiyor.

Şu anda yeni filmin konusu veya önceki üçlemeye nasıl bağlanacağı hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Ancak filmin yönetmenlik koltuğunda orijinal filmin de ortak yazarı ve yönetmeni olan Lana Wachowski oturuyor. Kısacası Matrix 4’ün emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz.

Filmin başrolünde tahmin edebileceğiniz gibi aynı gün hem John Wick: Chapter 4 hem de bir sonraki Matrix filmiyle sinemalara dönüş yapacak olan Keanu Reeves bulunuyor. Bu noktada Reeves’e eşlik eden isimler arasında Trinity rolüyle tanıdığımız Carrie-Anne Moss ile Niobe karakterine hayat veren Jada Pinkett Smith bulunuyor.

1999 yapımı Matrix filmi ile IMDB üzerinden 8,7/10 puan almayı başaran film serisi, ne yazık ki aynı beğeniyi devam filmlerinde sağlayamamıştı. Buna rağmen Matrix serisi, hâlen daha tüm zamanların en iyi film serilerinden biri olarak görülüyor. Heyecanın kaldığı yerden devam edeceği yeni Matrix filmi ise 21 Mayıs 2021’de beyaz perdede izleyicilerle buluşacak.