Yeni Mazda 2, Toyota Yaris'in Güncellenmiş Versiyonu Olacak

Mazda tarafından da doğrulanan bilgilere göre 2022 Mazda 2, 2020 Toyota Yaris'in güncellenmiş bir versiyonundan ibaret olacak. Araç ufak tefek makyajlamalar alacak olsa da büyük ölçüde Yaris üzerine inşa edilecek.

Autocar tarafından aktarılan bilgilere göre Japon otomobil üreticisi Mazda, 2022 model yılında yeni nesil bir Mazda 2 ile karşımıza çıkacak. Ancak yeni nesil Mazda 2, Avrupa’daki Mazda hayranları için küçük çaplı bir hayal kırıklığı olacak.

Gelen bilgilere göre yeni nesil Mazda 2, kısa süre önce Türkiye’de de satışa sunulan 2020 Toyota Yaris’in yeniden yapılandırılmış ve biraz değiştirilmiş bir versiyonu olacak. Kısacası yeni Mazda 2, temelde “güncellenmiş” bir Toyota Yaris olacak.

Mazda mali kurul toplantısından olduğu belirtilen belgelere göre yeni Mazda 2, önümüzdeki iki yıl içinde Toyota’nın Kuzey Fransa’daki fabrikasında, Yaris THS [Toyota Hibrit Sistemi] temelli bir model olarak sari üretime girecek.

Mazda’nın Avrupa’da güçlü ve benzinli bir Mazda 2 yerine hibrit teknolojili, Yaris temelli bir Mazda 2 piyasaya sürecek olmasının nedeni, Avrupa Birliği’nin katı karbondioksit standartlarından kaçınarak maddi cezalardan kurtulmak.

Konuyla ilgili olarak Autocar’a açıklamalarda bulunan Mazda, Toyota Hibrit Sistemi’nin her bölgenin ihtiyaçlarına yanıt verecek en uygun çözüm olduğuna karar verdiklerini ifade ederken; söz konusu iş birliğinin her iki şirketin iş kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıp marka ve yönetim bağımsızlığını sürdürdüğünü ifade etti. Bilmeyenler için; Toyota, tüm Mazda hisselerinin yüzde 5’ine sahip durumda.