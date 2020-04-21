Mazda'dan Hibrit Wankel Motoru Patenti

Mazda, çevresel kaygıların artmasıyla birlikte gözden düşen Wankel motorlarını daha hafif ve daha verimli hâle getirerek yeniden kullanmaya hazırlanıyor. Yeni patentte içten yanmalı motorla elektrik motoru birleşiyor.

Bir zamanlar Mazda RX-7 modeline güç veren Wankel motorunun kullanımı şirket tarafından 2012 yılına gelene kadar kademe kademe azaltılmıştı. 1970'li ve 1980'li yıllarda hayli popüler olan Mazda RX-7, bu şöhretini tasarımına ve düşük ağırlığına borçluydu ancak çevresel duyarlılıkların yüksek olduğu günümüzde bu motorlar düşük yakıt performansı nedeniyle gözden düştü.

Görünüşe bakılırsa Mazda, bu motoru adeta yeniden icat etmeye hazırlanıyor. Japonya'da ortaya çıkan patent belgelerine göre Japon otomotiv devi, Wankel motorunu elden geçirerek hafif ve yüksek verimli araçlar devrini başlatmayı planlıyor.

İki motorun kombinasyonu:

İşin aslı Mazda, elektrikli SUV MX-30'u 2011 yılından bu yana ilk kez Wankel motoruyla birleştireceğine ilişkin planları duyurdu. 2011 yılında RX-7'nin halefi RX-8'in üretimi düşen satış grafikleri nedeniyle durdurulmuştu. Bununla birlikte yeni patent, Wankel motoru tasarımında büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Yeni hibrit araçta, ön tarafta içten yanmalı motor ve arka tarafta elektrikli motor kullanılıyor. Bunun yanı sıra ön tekerleklerin her biri, aracın geri kalanından daha yüksek gerilimlerde çalışan kendi elektrik motoruna sahip. Sistem, arka tekerleklerde şehir içinde ivmelenme için yeterli görülen görece düşük enerjili 3,5 kWh lityum iyon bataryayla çalışacak.

Daha fazla enerjiye ihtiyaç olması durumunda iki enversör ve kaputun altındaki çift katmanlı kondansatör devreye girecek. Kondansatörler, enerji transferini lityum iyon bataryalara göre daha verimli bir şekilde kullanacak. Kondansatörler, motor ve rejenaratif frenle şarj edilecek. Rejenaratif fren, kinetik enerjiyi batarya ya da kondansatörde depolanabilecek ya da anında kullanılabilecek enerjiye dönüştürecek.

Mazda, bu motor tasarımının ne zaman piyasada olacağına dair bir bilgi vermedi. Yeni sistemin muhtemel olarak bir spor araçta ya da diğer yüksek fiyatlı modellerde kullanılması bekleniyor.