Bir Sanatçıdan Nefes Kesen Mazda RX-10 Tasarımı

Mazda'nın uzun zamandır bir performans arabası çıkartması bekleniyor ancak artık çıkaracağına dair umutlar kesilmiş durumda. Bir sanatçı da eğer Mazda bu aracı üretseydi nasıl olurdu diye düşünmüş ve bu tasarımı oluşturmuş.

Mazda'nın nefes kesen arabası RX-Vision, 2015 yılında Tokyo Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkmıştı. Japon otomobil üreticisinin bir gün RX-8'in varisi olarak rotary spor araba üreteceğine dair umutlarımız tükeniyor. Üzülerek belirtiyoruz ki, o gün hâla gelmedi ancak gelmemesi bazı sanatçılara ilham oldu ve bu sanatçılar eğer Mazda, yeni rotary motorla güçlendirilmiş bir performans arabası üretseydi nasıl olurdu diye düşündü ve ortaya bakılmaya değer görüntüler çıktı.

Bu son Mazda hypercar dizaynını yapan Maximilian Schneider, Mitsubishi Motors'da dış tasarımcısı olarak çalışıyor. Mazda RX-10 Vision Longtail diyebileceğimiz araç, yolda kullanılmak veya yarışlarda Le Mans Hypercar sınıfıyla mücadele etmesi için hidrojenle güçlendirilmiş hypercar olarak tasarlandı.

İşte o tasarım:

RX-10 Vision Longtail'a ön taraftan bakıldığı zaman, LED farlarla birlikte Mazda'nın tarzını koruyor ancak aracın tamamını ele aldığımızda, araç diğer Mazda serilerinden daha farklı duruyor. Yere yakın dizayn, oldukça büyük çamurluk kemerleri ve çevresel ön cam RX-10 Vision Longtail'e hareketli bir görünüm kazandırırken, uzatılmış arka taraf ise 1997 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda baş gösteren McLaren F1 GTR Longtail'ı andırıyor. Arka lambaları birleştiren led şerit de aracı süslemiş durumda.

Schneider, farazi Mazda RX-10 Vision'un 780 hp üreten turbo beslemeli rotary motorla güçlendirildiğini hayal etmiş. Toplamda 1030 beygir gücü üreten 2 elektrikli motorun da araçta bulunduğunu düşünmüş. Bu özellikler, aracın 0'dan 100'e 2,5 saniyede ulaşmasını ve ulaşabileceği maksimum hızın da 427 km/s sağlıyor. Çoğunlukla hafif malzemelerden yararlanılması da aracın ağırlığını 1,5 tona indiriyor. Mazda'nın yakın zamanda hyper car üretmesini beklemiyoruz ancak, yapılan son patent başvuruları uzun zamandır beklenen Mazda RX-9'un üretime gireceğinin sinyalleri gibi duruyor.