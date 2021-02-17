İngiliz otomobil devi McLaren, yeni 671 beygir gücünde, 31 kilometre menzile sahip elektrikli motorla desteklenmiş Arturo süper otomobilini tanıttı.

McLaren’in 2012 yılında piyasaya sürdüğü P1 süper otomobilini hatırlamayan yoktur. 727 beygir gücündeki P1, hayalleri süsleyecek türden bir otomobil olsa da sahip olduğu 1 milyon dolar fiyat etiketiyle ulaşılmazın da üstünde bir model haline gelmişti.

McLaren, tam 9 yıl sonra P1’la neredeyse aynı güce sahip, hibrit motorlarla çalışan ve daha uygun bir fiyata sahip McLaren Artura Hybrid süper otomobilini tanıttı. 2022 model McLaren Artura, sahip olduğu 3.0 litrelik ikiz turbo V8 motoru ile 577 beygir güç üretiyor ancak şanzımanın muhafazasının içine yerleştirilen elektrikli motor sayesinde bu güç 671 beygire çıkıyor.

Artura, markanın MCLA platformu üzerinde tasarladığı ilk otomobil

McLaren Artura’yı İngiliz markanın diğer modellerinden farklı kılan en önemli detayı, McLaren’in ilk olarak McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) platformunu Artura üzerinde kullanması olmuş. Bu platform, elektrikli motorun ihtiyaç duyacağı 5 ünitelik lityum bataryaların ağırlıklarını dengelemek için tasarlanmış. McLaren Artura, toplamda yaklaşık 1,3 ton ağırlığında.

Sekiz ileri çift kavramalı şanzımana sahip McLaren Artura, saatte 100 kilometre hıza P1’dan sadece 0,2 saniye daha geç, yani 3 saniyede çıkıyor ve azami hızı ise 330 kilometre.. İngiliz otomobil devi, Artura’da da tıpkı P1’da olduğu gibi 31 kilometre menzile sahip elektrikli motor kullanmış. Elektrikli motor, standart şarj istasyonlarında toplamda iki buçuk saatte %80 oranında şarj edilebiliyor.

Mclaren Artura, hız tutkunlarını güvende tutabilmek için bazı güvenlik donanımlarına sahip. Bu donanımların arasında adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve uyarı sistemi, uzun far asistanı ve trafik levhası okuma sistemi bulunuyor. Bilgi eğlence tarafında ise MIS II adında, 8 inç boyutlarında Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip multimedya ekranı bulunuyor.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi McLaren, Artura Hybrid’i tıpkı P1 gibi ulaşılmaz bir araba yapmak yerine daha uygun fiyat etiketine sahip bir otomobil olarak tasarlamış. Performans, TechLux ve Vision olmak üzere 3 farklı donanıma sahip Artura, ABD’de 225 bin dolar satış fiyatına sahip olacak.