McLaren Tasarımcısından Nefes Kesen Mazda RX-9 Tasarımı

Lüks spor otomobiller üreten McLaren'dan tasarımcı Joao Dias, görenleri büyüleyen bir Mazda RX-9 tasarımına imza attı. Birçok otomobil tutkunu, tasarımı oldukça beğendi.

Japon otomobil devi Mazda, süper arabalarıyla ya da oldukça güçlü motorlarıyla tanınması yerine CX-3 ve MX-5 gibi pratiklik sunan, süper araba dünyasından uzak araçlarla bilinmekte ancak bu otomobil tasarımcısı Joao Dias için bir engel değildi. McLaren ile birlikte çalışan Dias, süper araba gibi görünen oldukça etkileyici bir Mazda RX-9 tasarımına imza attı.

2016'dan beri lüks spor otomobiller üreten McLaren ile birlikte çalışan Joao Dias, özel üretim Elva ve Range Rover Velar'daki çalışmalarıyla tanınıyor. Daha önce Mazda'nın RX spor arabası için birçok iddia ortaya atılsa da Mazda tarafından bir türlü böyle bir girişimde bulunulmadı. Dias da Mazda böyle bir girişimde bulunsa araç nasıl görünürdü diyerek büyüleyici RX-9 tasarımını bizlere sundu.

Dias'ın büyüleyici Mazda RX-9 tasarımı:

"Dünyanın daha çok kırmızı Mazda'ya ihtiyacı var" notuyla Instagram üzerinden tasarımını paylaşan Dias, birçok otomobil tutkunun ilgisini çekmeyi başardı. Dias'ın tasarımı birkaç yıl öncesinin konsepti olan RX-Vision'ı andırıyor.

Mazda bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da şirket yetkililerinden Akira Marumoto RX-9 hakkında "Mazda'da bulunan herkesin hayali" demişti. Bu açıklamadan da açıkça anlaşılacağı üzere, binlerce kişi Mazda'nın bu otomobili gerçeğe dönüştürmesini beklese de şimdilik bu pek olası gözükmüyor.

Dias'ın RX-9 tasarımı, yan profilden tam anlamıyla süper otomobil gibi gözükse de önden motorlu bir araç olduğu aşikar. Aracın arka kısmını ele alırsak ortadan motor kapakları olmadığı açıkça gözüküyor, bu da aracın önden motorlu olarak tasarlandığını daha net bir şekilde ortaya koyuyor.