Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu yayınlandı. Rapora göre 1,1 milyon öğrencinin interneti ve 227 bininin de televizyonu yok; öğrencilerin sadece yüzde 76'sı derslere katılıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2020 Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu yayınladı. 41 bin 430 öğrenci, 25 bin 667 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi ve 24 bin 489 veli olmak üzere toplamda 93 bin 783 kişiyle uzaktan eğitim üzerine yapılan anket sonucu da raporda yer aldı.

Öğrencilerin koronavirüs pandemisi sürecinde uzaktan eğitime olan erişimini gösteren raporda yer alan veriler şu şekilde:

Öğrencilerin %13'ü koronavirüs pandemisinde EBA TV'deki çevrimiçi derslere katılamadı .

. Öğrencilerin %1,5'i televizyonu ve interneti olmadığı için ders anlatımlarını takip edemedi.

ders anlatımlarını takip edemedi. Öğrencilerin %7,1'i, internet erişimi olmadığı için canlı derslere katılamadı.

canlı derslere katılamadı. Öğrencilerin %4,4'ü canlı ders yapılmadığını açıkladı.

açıkladı. Derslere katılmayan öğrencilerin toplamı %13 oldu.

Yapılan araştırma sonucunda bu sorunların giderilmesi için şu öneride bulunuldu: "Salgın süreciyle ilgili olarak, uzaktan eğitim sürecinin devam etmesi durumunda televizyona veya internete erişim imkânı olmayan çocuklara bu imkânın sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla farklı kurumlardan da destek alınarak kapsamlı çalışma ve projeler geliştirilmelidir."

'Öğrencilerin yaklaşık %50'si, uzaktan eğitim imkanlarından faydalanamıyor'

ANKA'da yer alan habere göre; Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taştan, 18,2 milyon öğrencinin örgün eğitim gördüğünü hatırlatarak, bu öğrencilerin 15 milyon 189 bininin devlet okullarında olduğunu söyledi.

Taştan, bakanlığın araştırmasında öğrencilerin %24'ünün derslere katılmadığına ilişkin tespite vurgu yaparak "3 milyon 645 bin çocuğun uzaktan eğitimle ilgili derslere girmediğini görüyoruz. Giren çocukların da %23'ü tamamen tüm derslere katıldığını, %53,3'ü de bazı derslere katıldığını söylüyor. Burada öğrencilerin yaklaşık %50'si EBA ve uzaktan eğitim imkanlarından faydalanamıyor" dedi.

1,7 milyon öğrencinin interneti, 227 bin öğrencinin ise televizyonu yok:

Taştan, yalnızca devlet okullarındaki 1 milyon 78 bin öğrencinin internetinin ve 227 bininin de televizyonu olmadığına dikkat çekti.

Rapordan satır başları şu şekilde:

TRT-EBA TV Lise kanalında yayınlanan ders videolarının takip edilme durumu incelendiğinde; öğrenciler tarafından takip edilme oranı %82, öğretmenler tarafından takip edilme oranı %83 oldu.

takip edilme oranı %82, takip edilme oranı %83 oldu. Okul yöneticilerinin %72'si canlı derslerde görevlendirilecek öğretmenlerin belirlenmesinde sıkıntı yaşamadığını, öğretmenlerin de %74'ü canlı ders yaptıklarını belirtti. Okul yöneticilerinin %28'i, genel olarak canlı derslerde görevlendirilecek öğretmenlerin belirlenmesinde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Sadece %76'sı derslere katılıyor

Öğrencilerin %76'sı canlı derslere katıldıklarını , velilerin ise %80'i çocuklarının yapılan canlı derslerin bazılarına veya tamamına katıldığını bildirdi. EBA'ya ilişkin olarak öğretmenlerin %75'i, öğrencilerin ise %62'si EBA ders içeriklerini yeterli bulduklarını söyledi.

, velilerin ise %80'i çocuklarının yapılan canlı derslerin bildirdi. EBA'ya ilişkin olarak öğretmenlerin %75'i, öğrencilerin ise %62'si söyledi. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin alternatifi olduğunu düşünen öğretmen ve okul yöneticisi sayısı yüzde 50'nin altında kaldı, destekleme ve yetiştirme kurslarının uzaktan eğitim yoluyla verilmesi önerisine katılım oranı da %50'yi bulmadı.

düşünen öğretmen ve okul yöneticisi sayısı yüzde 50'nin altında kaldı, destekleme ve yetiştirme kurslarının uzaktan eğitim yoluyla verilmesi önerisine katılım oranı da %50'yi bulmadı. Bazı derslerin sınavlarının internet üzerinden yapılabileceğine ilişkin ifadeye öğrenci katılım oranı %30, öğretmen katılım oranı %40, okul yöneticilerinin katılım oranı ise %56 oldu.

'Yeni konuları öğrenemedik'

Ders anlatım videolarını takip eden öğrencilerin %58’i yeni konuları ders anlatım videolarından öğrenemediklerini belirtti.

belirtti. Ders anlatım videolarını takip eden öğrencilerin %51’i ders anlatım videolarının ilgilerini çekmediğini bildirdi. Videoları takip eden öğrencilerin %76’sı ders anlatım videolarından sonra tekrar yaptıklarını söyledi.

bildirdi. Videoları takip eden öğrencilerin %76’sı ders anlatım videolarından sonra söyledi. Araştırmaya katılan öğrencilerin %76’sı EBA üzerinden canlı derslere katıldığını, %24’ü ise canlı derslere katılmadıklarını belirtti. Öğrencilerin %23,6’sı programlarındaki tüm derslere katıldıklarını, %53,3’ü programlarındaki bazı derslere katıldıklarını, %16,5’i televizyonu ve internete erişim imkânı olduğu halde canlı derslere katılmadıklarını bildirdi.

Öğrencilerin %62'si uzaktan eğitim istemiyor

"Uzaktan eğitim etkinlikleri yeni eğitim öğretim yılında da devam etmelidir" görüşüne katılan öğrenci oranı %38'de kalırken, bazı sınavların internet üzerinden yapılması gerektiğini düşünen öğrenci sayısı %30 oldu.

Bakan Selçuk: 'Türkiye, dünyanın takdirini topluyor'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise EBA'nın dünya genelinde eğitim siteleri içerisinde ziyaret edilen birinci platform olduğunu söyleyerek "Sağduyu, azim ve gayret bizim işimizi kolaylaştırdı. Bugün Türkiye'nin eğitimde sağladığı başarı, dünyanın takdirini topluyor" demişti.

Raporun tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.