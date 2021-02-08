Çocukların Tatili Süresince İnternette Yaptıkları Aramalar

Kaspersky Safekids'in yeni çalışması, çocukların kış tatili süresince internette en çok nerelerde vakit geçirdiklerini ve hangi aramaları yaptıklarını gösteriyor. Çocukların en çok vakit geçirdiği platformların başında ise YouTube yer alıyor.

Kaspersky Safe Kids tarafından yayınlanan yeni çalışmaya göre çocuklar, 2020-2021 kış tatili döneminde vaktinin büyük çoğunluğunu internette geçirdi. YouTube ve TikTok gibi platformlara yoğun ilgi gösteren çocukların, tatil süresince internette en çok neleri arattıkları açıklandı.

Kaspersky Safe Kids kullanıcılarının 20 Aralık -10 Ocak tarihleri arasında yaptığı anonim aramalar, cep telefonlarında ve masaüstü bilgisayarlarda Bing, Google, Mail.ru, Yahoo!, Yandex ve YouTube aracılığıyla yapılan aramaları kapsıyor.

Kış tatili süresince çocuklar internette en çok neleri arattı?

Açıklanan verilere göre bu dönemde en popüler aramalar YouTube (yüzde 21), oyun (yüzde 15), çeviri araçları (yüzde 11), iletişim platformları (yüzde 10) ve müzik (yüzde 9) ile ilgiliydi. YouTube'da çocuklar sıklıkla video oyunları ararken (yüzde 37), farklı oyunlar (yüzde 39) oynayan oyun yayıncılarının kanalları ve Minecraft gibi belirli oyunlar (yüzde 19) bu aramalarda öne çıktı. YouTube'da en çok talep gören diğer oyunlar arasında Among Us, Brawl Stars ve Gacha Life yer alıyor.

YouTube'da öne çıkan ikinci arama kategorisi yüzde 21 ile bazı blog yazarları veya kanallarla ilgiliydi. 5-Minute Crafts, 123 GO! ve Troom Troom gibi kanalların öne çıkması, kendi başına bir şeyler üretme eğiliminin çocuklar arasında bir hayli popüler hale geldiğini gösteriyor.

En popüler üçüncü YouTube arama kategorisi ise müzik oldu. Bu noktada en çok aratılan müzisyenler K-pop gruplarından BlackPink ve BTS, Ariana Grande, Billie Eilish ve rapçi Travis Scott oldu. En popüler şarkılar ise 'Baby Shark', 'Dance Monkey' ve 'Savage Love' olarak açıklandı.

Çocuklar müzisyenlerin ve blog yazarlarının yanı sıra diğer ünlü kişilikleri aradılar. 45. ABD Başkanı Donald Trump, aktris Emma Watson ve iş insanı Elon Musk gibi isimler arama sayılarıyla diğer ünlülerin önüne geçti.

TikTok, çocuklar arasındaki popülerliğini artırıyor:

Bu kış tatili süresince çocukların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer platform, 150'den fazla ülkede aylık 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok oldu. Tatil sırasında çocuklar 'TikTok karması, belirli TikTok kullanıcıları ve 'TikTokTa kısıtlı modlar nasıl değiştirilir' araması yaptı. Bununla birlikte 'Gülmemeye Çalış' adlı mücadele de özellikle Almanca aramalarda ön plana çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçeriği Analiz Uzmanı Anna Larkina, şunları kaydetti:

"Kendin yap (DIY) akımının popülaritesi, çocukların hala el yapımı işçiliği sevdiğini gösteriyor. Gacha Life tutkusu, hikâye anlatımı ve çizgi film oluşturma becerilerini kolaylaştırıyor. TikTok çocuklara yaratıcı videolar çekmeleri için ilham verirken, Koreli pop yıldızları video klipleriyle dans hareketlerini öğreterek çocukları cezbediyor. Günümüzde video oyunlarının, YouTube'un ve mesajlaşma uygulamalarının olmadığı bir dünyayı bilmeyen çocuklar, herhangi bir salgına bakmaksızın kendilerini eğlendirmeyi başarıyor. Yetişkinler olarak bizler onlardan bir şeyler öğrenmeliyiz."

Bunun yanı sıra ebeveynlerin çevrimiçi deneyimi çocukları için faydalı ve güvenli hale getirmelerine yardımcı olmak için açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade etme becerilerini desteklemek için dijital ortamı kullanmaya teşvik edin. Örneğin, harekete dayalı dans oyunları oynamalarını veya birlikte video yarışmalarına katılmanızı önerebilirsiniz. Çocuğunuzun hesabını gizli hale getirerek güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. TikTok yakın zaman önce ebeveyn kontrolü özelliğini güncelledi. Çocuklarınızın ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi edinin. Kaspersky Safe Kids, çocuklarınızın zaman harcadığı şeylerle ilgili size düzenli raporlar sağlayabilir. Uygulama, çocuklarınızın çevrimiçi arama etkinliğini analiz eder ve kişisel alanlarına dokunmadan ekran süresini yönetir."