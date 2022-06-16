Haksız rekabetle ilgili mücadele konusunda son dönemlerde sıklıkla önlem alan ve çalışmalarına hız kazandıran Rekabet Kurumu'nun radarına bu kez de teknoloji firmaları takıldı. Media Markt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Sunny Elektronik hakkında soruşturma başlatıldı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hepimiz en iyi ekipmanlara ve donanımlara sahip olmak istiyoruz. Bu amaçla da sıklıkla internet sitelerinden veya fiziksel mağazalardan alışveriş yapıyoruz. Ülkemizde de tercih edilen mağazaların başında Media Markt, Vatan Bilgisayar, Teknosa ve Sunny Elektronik gibi isimler geliyor.

Ancak az önce saydığımız bu teknoloji markaları, bugün Rekabet Kurumu’nun radarına takıldığı haberleriyle gündeme geldi. Biliyorsunuz ki ülkemizde ‘haksız rekabet’i engellemek içinde bulunduğumuz ekonomik durumlar nedeniyle gittikçe daha büyük bir önem kazanmaya başladı. Rekabet Kurumu da bu sebeple önde gelen teknoloji firmaları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Media Markt, Vatan Bilgisayar, Teknosa ve Sunny Elektronik hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu tarafından incelenen firmalar, haklarında yapılan şikayetlerin yeterli bulunması sebebiyle soruşturma açılmasıyla karşı karşıya kaldı. Kurum Media Markt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Sunny Elektronik’in 4054 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin araştırılmasına karar verdi.

İlgili maddede geçen sözler ise şu şekilde: “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.”

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz 4. maddeden anlaşılacağı üzere; markalar, kendi aralarında anlaşarak fiyatlarda artış veya düşüşe gidilmesi gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmış durumda. Bu da diğer markalar için haksız rekabet durumu oluşturduğu sebebiyle önde gelen teknoloji markaları Rekabet Kurumu tarafından incelenecek.