Orta Segment Oyun Canavarı MediaTek Helio G70 Duyuruldu

MediaTek, yeni orta segment işlemcisi Helio G70’i sessiz sedasız duyurdu. Düşük seviyelerdeki akıllı telefonlardaki oyun deneyimini üst seviyelere çıkarmak için tasarlanan Helio G70’in teknik detayları paylaşıldı.

İşlemci sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan, Tayvan merkezli yarı iletken şirketi MediaTek, genellikle orta segment akıllı telefon işlemcileri üretmesiyle ve bu alanda fiyat/performans kralı olmasıyla tanınıyor. Genellikle bütçe dostu akıllı telefonlarda ürünlerini gördüğümüz MediaTek, yine bütçe dostu akıllı telefonlarda kullanılacak olan ancak bu sefer düşünülenin aksine cihazın performansını üst seviyelerde tutmak için tasarlanan yeni işlemcisini duyurdu.

Helio G70 isimli yeni işlemci, isminden de anlaşılabileceği gibi Helio G90 ve G90T işlemcilerinin altında konumlanıyor. Düşük seviyelerdeki akıllı telefonlardaki oyun deneyimini üst seviyelere çıkarmak için MediaTek tarafından tasarlanan işlemcinin ne zaman, hangi telefon ile birlikte piyasaya sürüleceği konusunda ise bazı söylentiler bulunuyor. Bu söylentilere göre MediaTek Helio G70, ilk olarak Xiaomi Redmi 9 isimli akıllı telefon modelinde görülecek.

MediaTek Helio G70 özellikleri:

MediaTek Helio G70, sekiz çekirdekli bir yonga seti. Bu çekirdeklerden dördü 2 GHz’de çalışan Cortex A75, diğer dördü ise 1,7 GHz hıza sahip olan Cortex A55 çekirdekleri. MediaTek’in yeni işlemcisi Helio G70’i kullanan akıllı telefonların sahip olabileceği en yüksek ekran çözünürlüğünün ise 1080 x 2520 piksel olduğu açıklandı. Yonga seti; 8 GB’lık 1.800 MHz LPDDR4x bellek ve eMMC 5.1 depolama desteği sunuyor. Bağlantı noktasında ise Helio G70, 4G bağlantı desteği ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra yeni yonga seti, Wi-Fi 5 802.11ac ve Bluetooth 5.0 desteğine sahip.

Helio G70, 48 MP'lik tek kamerayı ya da ikisi de 16 MP olmak üzere çift kamerayı destekliyor ancak işlemcinin destekleyebildiği maksimum video kare hızının 30 FPS olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra işlemcinin yüz tanıma, bokeh efekti ve yapay zekâlı akıllı fotoğraf albümü gibi özellikleri desteklediğini de belirtelim. İşlemcinin içerisinde bulunan HyperEngine Game Technology sayesinde ise orta ve düşük segment telefonlardaki "Bu telefon, bu oyunu kaldırır mı?’ endişesi ortadan kalkıyor.