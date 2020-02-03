MediaTek, Oyun Odaklı Yeni İşlemcisi Helio G80'i Duyurdu

Tayvanlı işlemci üreticisi MediaTek, Helio G70'in gelişmiş versiyonunu piyasaya sürerek orta sınıf işlemci serisini genişletmeyi hedefliyor. Şirket, bu kapsamda 8 çekirdekli ve HyperEngine Oyun Teknolojisine sahip yeni işlemcisi Helio G80'i duyurdu.

MediaTek, geçtiğimiz ay tanıttığı G70 serisinin gelişmiş bir versiyonu olan Helio G80'i duyurdu. G serisinin bütçe dostu yeni işlemcisi, orta seviye oyuncu akıllı telefonlarını hedefliyor ve mobil oyun deneyimini artırmak için MediaTek’in HyperEngine oyun teknolojisini içeriyor.

Helio G80, maksimum 2.0 GHz saat hızına ulaşan 2 ARM Cortex-A75 çekirdeği ve maksimum 1.8 GHz saat hızına sahip 6 ARM Cortex-A55 çekirdeği içeren toplam 8 çekirdekli bir CPU'ya sahip. İşlemci ayrıca 12nm TSMC FinFET teknolojisine dayanıyor ve G70'e benzer şekilde özel APU (hızlandırılmış işlem birimi) içermiyor. GPU tarafında ARM Mali-G52'ye sahip olan Helio G80, Helio G70'e göre az da olsa bir frekans artışı sunuyor.

MediaTek, G80 ile bütçe dostu telefonlarda iyi bir oyun performansı vadediyor

MediaTek Helio G80, 1800MHz'de 8GB'a kadar LPDDR4X RAM'i destekliyor. Ekran, modem ve bağlantı özellikleri de G70 ile aynı. Genel olarak, Helio G80, Cortex A55 çekirdeklerinin maksimum CPU ve GPU frekansında hafif bir yükseliş sunuyor.

Helio G80, MediaTek’in HyperEngine teknolojisini de içeriyor. Yeni işlemci, bu teknoloji ile daha iyi bir oyun deneyimi için akıllı hız artışı sunuyor. Akıllı telefonlar için Wi-Fi, LTE ve baz istasyonu arasında daha hızlı yanıt süresi vadediyor. HyperEngine, CPU, GPU ve belleği akıllı ve dinamik şekilde ağır oyun motorlarına sahip oyunlarda daha iyi performans sunuyor. Ayrıca uzun oyun süreleri için gelişmiş güç verimliliği sunarak performans düşüşünü önlüyor.

MediaTek Helio G70, ilk olarak Realme C3 ile birlikte piyasaya sürülecek. Helio G80'in ise bu ay Hindistan'da piyasaya sürülecek olan bütçe dostu bir akıllı telefonla lansman yapması bekleniyor.