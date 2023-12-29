Türk hava yolu şirketi denilince akla gelen isimlerden Atlasglobal, bir batıp bir çıkan hikâyesi ile sektörden uçup gitti. Turizmdeki sorunlar, şirketin batışını etkilerken talihsiz uçak kazası da iflas bayrağını çektiren olaylara tuz biber oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de kan bağı bulunan Atlasglobal, yaşadığı sorunlar ile 30’a yakın batan hava yolu şirketinden biriydi.

Peki Atlasglobal’in kuruluşundan batışına kadar uzanan hikâyesinde ters giden neydi? İflas nedenlerini bilmeyenler için karakutuyu açıyoruz.

Atlasglobal, 2001 yılından beri hizmet veriyordu.

Atlasjet ismi ile 14 Mart 2001 tarihinde Öger Holding AŞ tarafından kurulan şirket, 1 Haziran 2001’de ilk defa gökyüzüne çıktı. Kısa sürede filolarına yeni uçaklar ekleyen Atlasglobal, 2004 yılında yapılanmaya girdi.

Bu yenilik ile iç ve dış hatlarda hem tarifeli hem tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak için ruhsatlandırılan Atlasglobal, aynı yılın temmuz ayında iç hatlara tarifeli olarak uçmaya başlamıştı.

IATA üyesi, IOSA tescilli Atlasglobal, tarifeli hava yolu şirketi olma yolunda gittikçe büyümüştü ve sefer sayılarını yüzde 80’lere çıkarmıştı.

Hisseler devredildi, isim değişti.

2006’da Öger Grubu’nun Atlasglobal’deki yüzde 45’lik hissesi Etsgroup tarafından alındı ve yönetim kurulunun başına da T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ikiz kardeşi Murat Ersoy getirildi.

Ayrıca Etsgroup, 2006’da hava yolu şirketinin geri kalan hisselerinin de sahibi oldu. 2015 yılında ise kurumsal kimlik yenilemesi ile Atlasjet, Atlasglobal oldu.

Gerek kendi içlerindeki gerekse turizmdeki sıkıntılar, Atlasglobal’in sonunu hazırladı.

Pandeminin yanı sıra o dönemde turizm sektöründe terör tehdidi olması ve Türkiye’ye yönelik seyahat uyarıları da şirketi sıkıntıya soktu. Rusya ile yaşanan uçak düşürme krizi aslında Atlasglobal’in yanı sıra diğer hava yolu şirketlerini de etkilemişti.

Turizmdeki fon ihtiyacı, artan maliyetlere karşı uçak biletlerinde sınırlı düzeyde artış yapılabilmesi ve hava yolu şirket sayısının giderek artması sebebiyle Atlasglobal’in yabancı fonlarla görüşme yaptığı iddialarını getirdi.

2007 yılında yaşanan iki olay Atlasglobal’i iyicene zora soktu.

Bunlardan ilki 18 Ağustos’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İstanbul’a giden uçağın 2 kişi tarafından kaçırılmasıydı. 30 Kasım 2007’de ise Atatürk Havalimanı’ndan Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na inmek isteyen uçağın dağa çarpması oldu. Mürettebat dahil 57 kişi, yaşanan kazada hayatını kaybetti.

2019’da iflasın ayak sesleri gelmeye başladı.

Tarihler 26 Kasım 2019’u gösterdiğinde Atlasglobal, yaptığı bir açıklama ile 21 Aralık 2019’a kadar geçici olarak operasyonlarını durdurduğunu söyledi. Alınan biletler için yolculara iletişim numarası verilirken çalışanlarına da mesaj atıldı ve 16 Aralık’a kadar izinli olacakları bildirildi.

Atlasglobal bu kesintiyi iş ortaklarına da duyurdu. Gerekçeleri ise pandeminin olumsuzlukları ve beraberinde gelen ekonomik yüktü. Lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artışın, 2016/2017 kayıplarını da yeterli sürede telafi etmediği söylendi. Bu ara, firmanın nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirme için verilmişti.

Olayla beraber ortaya atılan iki iddia vardı. Bunlardan biri Atlasglobal’in sancılı sürecini atlatabilmesi için 50-60 milyon dolara ihtiyacı olduğuydu. Diğeri de şirketin, bazı çalışanlarının maaşlarını ödemediğiydi.

Atlasglobal, kısa süre sonra iflasla karşı karşıya geldi.

Şirket, söylediği tarihte uçuşlara başladı ancak 14 Şubat 2020’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden bir açıklama geldi ve Atlasglobal’in, uçuşlarını durdurup iflasını istediği belirtildi.

17 Haziran 2021’de gerçekleşen duruşmada Atlasglobal’in iflasına karar verildi ancak daha sonra müdahiller tarafından istinaf mahkemesine taşındı. İflas kararı bozulmuştu ama bu hükmü veren ticaret mahkemesi 19 Ocak 2023’te tekrar şirketin iflasına karar verdi. İki iflas birden alan Atlasglobal’in de böylelikle bulutların üstündeki serüveni son buldu.

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