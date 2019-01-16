Meizu, 16T İsimli Bir Oyuncu Telefonu Çıkarmaya Hazırlanıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, bu yıl içerisinde üç adet Snapdragon 855'li telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Telefonlardan birinin oyuncular için olması bekleniyor.

Bir Weibo paylaşımında Meizu’nun kurucusu Jack Wong, bu sene içerisinde gücünü Snapdragon 855’ten alacak üç adet telefon çıkaracaklarını belirtti. Bu telefonların ikisinin mayıs ayına kadar kullanıcılarla buluşması beklenirken, telefonların isimleri de Meizu 16s, Meizu 16s Plus ve Meizu 16T olacak.

Meizu 16s, 6,2 inçlik bir ekranla birlikte gelecekken, 16s Plus modeli 6,5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Meizu’nun oyun odaklı çıkaracağı telefon olan 16T’nin çentiksiz bir ekrana sahip olacağı biliniyor ancak tam ekran boyutu şu an için paylaşılmadı.

Telefon çok ince bir çerçeveye ve 4.000 ila 4.500 arası bir batarya kapasitesine sahip olacak. Cihazın 295 ila 369 dolar arasında bir fiyat etiketiyle birlikte geleceği de söylentiler arasında.

Tasarımıyla kullanıcıları etkileyen bir marka olan Meizu’nun son çıkaracağı telefonlar, şu an için görünüşleri hakkındaki gizemi koruyor. Meizu hayranları tarafından hazırlanan (yukarıdaki görsel) tasarım, Weibo’nun sayfasında paylaşıldı ve Meizu’nun CEO’su, Meizu 16s’in benzer bir tasarımla geleceğini onayladı. Tabii ki 16T’nin 16s ile tasarım konusunda bir bağlantısının olup olmayacağı hala merak konusu.