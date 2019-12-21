Mercedes-Benz, 20 Milyon Dolarlık Ceza ile Karşı Karşıya

Mercedes-Benz, otomobilleri geri çağırma prosedürleri nedeniyle Uluslararası Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi tarafından soruşturma altına alınmıştı. Alman otomobil şirketi anlaşma şartlarını yerine getirmediği için 20 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalacak.

Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz hem performans hem de konfor odaklı otomobilleriyle oldukça dikkat çekiyor. Otomobillerinin dış tasarımı da oldukça beğenilen Mercedes-Benz, tasarım ve performans konusunda oldukça yeterli gözükse de bazı konularda şirketin pek de yeterli olamadığı gözler önüne serildi. Uluslararası Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından gerçekleştirilen soruşturmada Mercedes’in araçlarını geri çağırma prosedürlerinin yanlış olduğu görüldü.

Raporlara göre Mercedes-Benz, otomobillerini geri çağırma işleminde büyük hatalar yapıyor. Otomobillerindeki hataları geç bir şekilde otomobil sahiplerine ileten Mercedes-Benz’in geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 101 geri çağırmanın yüzde 40’ının hatalı bir şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Geri çağırılan otomobillerin çoğu, Uluslararası Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’ne bildirilmiyor ve gönderilen belgelerdeki çoğu kritik bilgi eksik kalıyor.

Yasalara göre her otomobil üreticisi NHTSA’ya 3 ayda bir rapor vermek zorunda

Yasalar, otomobil üreticilerinin yılın her çeyreğinde gerçekleştirilen geri çağırmaları, kazaları, ölümleri, hasarları, yaralanmaları, garanti sürelerini ve müşteri şikayetlerini Uluslararası Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’ne bildirmek zorunda olduklarını belirtiyor. Mercedes ise hem hatalı geri çağırma işlemleri yapıyor hem de bunları NHTSA’ya bildirmiyor. Mercedes-Benz, geri çağırdığı araçların da dahil olduğu çeyrek dilimlik belgeleri NHTSA’ya göndermediği için 13 milyon dolar ceza ile karşı karşıya kaldı.

Bunun yanı sıra Alman şirket, 13 milyon dolarlık cezasının üstüne bir de 7 milyon dolar eklemek zorunda kalabilir. Eğer şirket geri çağırma işlemlerini zamanında yapmazsa veya bu sistemini geliştirmeyi başaramazsa önümüzdeki iki sene içerisinde 7 milyon dolarlık bir ceza ile daha karşı karşıya kalacak. Toplamda 20 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalan Mercedes-Benz, konuyla ilişkili herhangi bir karşı açıklamada bulunmadı ve 13 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.