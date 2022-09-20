Mercedes, Almanya'ya Çok Sayıda Rüzgar Türbini İnşa Edecek!

Otomobil üreticisi Mercedes-Benz, iklim hedeflerine yönelik yeni bir adım atacağını açıkladı. 2039'a kadar karbon-nötr olmayı planlayan şirket, Almanya'da bulunan bir test pistine çok sayıda rüzgar türbini inşa edeceğini duyurdu.

İklim değişikliklerinin korkutucu etkileri hızla artmaya devam ederken farklı sektörlerden birçok şirket, daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atıyor. Karbon emisyonlarında önemli bir rol oynayan otomotiv endüstrisi de bunlardan en çok dikkat çekeni. Üreticiler, 2030’lu yıllara kadar içten yanmalı motorlu araçları terk edip tamamıyla elektrikli modellere geçmeyi planlıyor.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz de bu markalardan biri. Önümüzdeki yıllarda her segmentte elektrikli otomobil üretmek isteyen şirket, 2025 itibarıyla tüm yeni araç mimarilerini elektrikli modellere yöneltmeyi, 2030’a kadar da tamamen elektrikli araçlara geçmiş olmayı hedefliyor. Bu konudaki hamlelerine devam eden üretici, şimdi de yeni planlarını açıkladı.

Mercedes, Almanya’ya çok sayıda rüzgar türbini inşa edecek

Mercedes-Benz, Kuzey Almanya’daki Papenburg şehrindeki test parkuruna çok sayıda rüzgar türbini kuracağını açıkladı. Otomobil devi, yeni ‘rüzgar çiftliği’ ile birlikte 2025 yılına kadar şirketin Almanya’daki elektrik kullanımının %15’inden fazlasına tekabül eden 100 MW’lık enerji çıktısı elde etmeyi amaçladığını kaydetti.

Yapılan açıklamalarda bölgeye tam olarak kaç türbinin inşa edileceğinden bahsedilmedi. Ancak 100 MW’tan fazlasını elde etmesi için şirketin 36’dan fazla türbine ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz çünkü tek bir rüzgar tirbünü ortalama olarak 2,75 MW enerji üretiyor.

Hedef 2039'a kadar tamamen karbon-nötr olmak

Şirket bu hamlesiyle daha yeşil bir gelecek oluşturmak için yaptığı şeylere bir yenisini daha ekledi. Almanya merkezli üretici, 2030’a kadar emisyonlarını yarı yarıya azaltmayı, 2039’a kadar ise tamamen karbon-nötr olmayı planlıyor. Ayrıca, 2030’a kadar enerji ihtiyaçlarının %70’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılanması da Mercedes’in hedefleri arasında bulunuyor.

Son olarak iklim hedeflerinde şimdiden önemli gelişmeler kaydeden Mercedes, bu yıldan itibaren 100’den fazla lokasyonda bulunan tesisleri için yalnızca yenilenebilir kaynaklardan elektrik satın alacağını ifade etti. Otomobil üreticisi, ek olarak 2022’nin başından beri de tüm üretim fabrikalarında karbon-nötr olmayı başarmıştı.