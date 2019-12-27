Mercedes-AMG, Sürpriz Bir Video ile GT 73 Modelini Gösterdi

Mercedes-Benz’in yüksek performanslı araçlar üreten yan kuruluşu Mercedes-AMG, 2019’un sonlarına yaklaşırken bu yılı kutlayan bir video paylaştı. Alman şirket, videonun sonunda fazlasıyla beklenen yeni Mercedes-AMG GT 73 modeline de yer verdi.

Merkezi Almanya’da bulunan Mercedes-AMG, ilk olarak bağımsız bir mühendislik firması olarak çalışıyordu ve Mercedes-Benz’in ürettiği araçları performans odaklı bir şekilde geliştiriyordu. 1967 yılından 1999 yılına kadar bu şekilde faaliyet gösteren şirket, daha sonra Mercedes-Benz şirketinin de sahibi ve Alman otomotiv endüstrisinin ileri gelen şirketlerinden birisi olan Daimler AG isimli şirket tarafından satın alındı.

Artık kendi markasına sahip olan ve bağımsız olarak Mercedes-Benz AMG markası altında kendi araçlarını üreten şirket, Mercedes-Benz şirketine oranla daha performanslı modeller geliştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda AMG GT konsept otomobilini tanıtan ve fazlasıyla ilgi ve beğeni toplamayı başaran Mercedes-AMG, sene sonunda ekibi için yayınladığı bir teşekkür videosunda bu otomobilin üretim versiyonu olacak GT 73’ü hayranlarına gösterdi.

Mercedes-AMG’nin yayınladığı video:

Mercedes-AMG, paylaştığı videosunda ekibindeki herkesin ismini geçirerek hepsine tek bir videoda teşekkür etti. Çalışan ekibi için büyük bir jest yapan Mercedes-AMG, hayranlarını da es geçmeyerek videonun sonunda bir görüntüye yer verdi. Mercedes-AMG’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı bilinen ve hayranlar tarafından oldukça beklenen Mercedes-AMG GT 73 modeli, şirketin paylaştığı videonun sonunda "Performansın geleceğini tanımlıyoruz" yazısı ile birlikte ortaya çıktı.

Mercedes-AMG’nin paylaştığı video ile ortaya çıkan GT 73 modeli, AMG GT konseptinin piyasaya sürülecek versiyonu olarak tanımlanıyor. Raporlara göre GT 73, gücünü çift turbo 4,0 litrelik V8 motordan alacak. Yeni modelin diğerlerinden farkı, arka aksında ekstra güç alacağı bir elektrik motoruna sahip olması.

800 beygir gücüne sahip olacak olan GT 73, 9 ileri vitese sahip bir şanzımanla gelecek. Elektrikli motorunun da sağladığı güç ile saatte 100 kilometre hıza yalnızca iki saniyede ulaşabilecek olan GT 73 modeli, gelişmiş bir dört çeker teknolojisi ile donatılacak. Otomobilin ne zaman piyasaya sürüleceği tam olarak bilinmese de 2020 yılı içerisinde çıkışını gerçekleştirmesi planlanıyor.