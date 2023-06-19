Renault, yeni fastback otomobili Rafale'yi tanıttı. Şık bir görünüme ve güçlü bir motora sahip olan araç, her detayı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Fransız otomotiv devi Renault, gerçekleştirdiği bir etkinlikte "Rafale" adını verdiği yeni otomobilini tanıttı. D segmentinde bir "Coupe-SUV" olarak karşımıza çıkan Rafale, fastback tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Ancak şunu peşin olarak belirtelim; Rafale, her ne kadar şık görünüyor olsa da Renault mühendisleri Peugeot 408'den kopya çekmiş gibi bir his de yaratıyor...

Renault Rafale, kısa bir süre önce tanıtılan Clio'daki ızgara tasarımını benimsiyor. Bu bağlamda; aracın ön kısmındaki keskin hatların Rafale'ye sportif bir görünüm kazandırdığını söyleyebiliriz. Markanın yeni logosunu da bünyesinde barındıran Rafale, matris LED farlarla donatıldı. Bu arada; Renault, bu aracın markanın yeni tasarım dilini temsil ettiğini de belirtelim.

Karşınızda Renault Rafale!

Renault Rafale'nin ön kısmındaki sportif yapı, arka kısımda da kendini gösteriyor. Bu bağlamda; keskin hatlara sahip olan arka aydınlatma, araca fazlasıyla yakışmış durumda. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Artık pek çok araçta arka aydınlatma, bagaj kapağını boydan boya kaplıyor. Renault bunu tercih etmedi. Bu arada; yepyeni bir yazı tipiyle yazılan Rafale ibaresi de fena görünmüyor.

Renault Rafale'nin iç kısmı da hiç fena görünmüyor. Araçta, 12.3 inç boyutlu devasa bir dijital gösterge ekranı bulunuyor. Ayrıca ilk kez Megane E-Tech Electric'te gördüğümüz dikey yerleşimli 12 inç multimedya ekranı Rafale'de de yer alıyor. Android Automotive 12 işletim sisteminden güç alan multimedya ekranı kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay'e destek veriyor. Araçta opsiyonel olarak head-up display özelliği de sunulacak.

Oldukça premium hissettiren Renault Rafale'deki en dikkat çekici iç tasarım özelliklerinden bir tanesi, panoramik cam tavanı. Araçta 4,71 metre uzunluğunda ve 1,86 metre genişliğinde devasa bir tavan bulunuyor. Bu tavan tamamen opak görünümden tamamen şeffaf hale gelebiliyor.

Renault Rafale'nin kaputunun altında etkileyici seçenekler bulunuyor. Bu bağlamda; araçta hibrit sistem bulunuyor. Turboşarjlı 1.2 litrelik benzinli motor, tek başına 130 beygir gücü ve 205 Nm tork üretiyor. İki adet elektrik motoru barındıran Rafale'de büyük motor 70 beygir gücü ve 205 Nm tork sunarken, küçük motor ise 34 beygir gücü ve 50 Nm tork değerine sahip. Küçük motor, Rafale'de marş motoru olarak görev yapacak. Bu durumda, Rafale'nin 200 beygir gücünde bir canavar olduğunu söyleyebiliriz. Renault, ilerleyen dönemlerde 300 beygir gücünde bir versiyon daha oluşturacak.

Renault Rafale için resmi bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi bulunmuyor. Ancak aracın er geç Türkiye'ye de geleceğini düşünüyoruz.

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