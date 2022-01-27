Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Açıkladı - Ocak 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Raporda, yıl sonu enflasyon beklentisinin 2 katına çıkarıldığı görüldü.

Geçtiğimiz yıl sonuna doğru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ardı ardına faiz indirimi kararlarına imza atmıştı. Faiz indirimi kararlarının ardından değer kaybeden Türk Lirası, dövize olan talebin de artmasıyla 3 aylık süreçte 2 katı aşkın değer kaybetmişti. Sonucunda tüm ürünlerin fiyatları artmış, enflasyon da yıl sonu beklentilerinin üzerine çıkmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün de 2022 yılının ilk enflasyon raporunu basın toplantısıyla açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yaptığı açıklamada 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin %11,8’den %23,2’ye çıkarıldığını duyurdu. Kavcıoğlu’nun açıklamasından satır başlıkları şu şekildeydi:

2022 yılının ilk enflasyon tahminleri

Başkan Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yıl sonunda %23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. 2022 yılı sonuna dair bir önceki tahmin %11,8 idi. Fakat bu tahmin de bir aralığın orta noktasıydı. Kavcıoğlu, açıklamasında 2022 yılı sonunda enflasyonun %70 olasılıkla %18,6 - %27,8 aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini paylaştı. Daha önce paylaşılan aralık %9,6 - %14,0 şeklindeydi.

Kavcıoğlu, sağlıksız fiyat oluşumlarının zeminin ortadan kaldırıldığını, önümüzdeki aylarda da dezenflasyon sürecinin başlamasını öngördüklerini açıkladı.

20 Aralık günü müdahale gerçekleştirilmedi:

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ın yürürlüğe konduğu gün doların 18’den 12’lere kadar çekilmesinin ardından başlayan müdahale tartışmalarına da yanıt verdi. Kavcıoğlu, konuya ilişkin soruya “Merkez Bankası o gün tek kuruş satmamıştır.” cevabını verdi.

Merkez Bankası, her çeyrek başında yılda toplamda 4 olmak üzere Enflasyon Raporu yayımlıyor. Son rapor, 2021 yılının dördüncü çeyreğinin ilk ayında, 28 Ekim 2021'de yayımlanmıştı.