Mesut Özil, PES 2020'nin Çin Sürümlerinden Kaldırılıyor

Mesut Özil, sosyal medya üzerinden geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, Doğu Türkistan’daki Müslümanlara karşı yapılanlara ve Müslüman ülkelerdeki basın kuruluşlarının bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine PES 2020 oyununun Çin sürümlerinde Mesut Özil kaldırıldı.

Dünya genelinde oldukça popüler olan ve kendini oyun severlere kanıtlamış oyun şirketi Konami, Mesut Özil ile ilgili oldukça fazla tartışılacak bir karar aldı. Mesut Özil, şu anda Premier League’in başta gelen takımlarından Arsenal’de forma giyiyor. Fakat yıldız futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımdan ötürü PES 2020’nin Çin sürümlerinde artık yer almıyor.

Çin’in futbol federasyonu ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu; “Mesut Özil’in sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklama fazla sertti. Bu, sporun sevgi ve barış ruhunu bozduğu gibi Çinli futbol severlerin duygularının incinmesine de yol açtı. Yapılan bu açıklamaları uygun bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Mesut’u affetmiyoruz.”

Arsene Wenger de Mesut Özil’e bu konuda destek verdi

Herkes gibi Mesut’un da ifade özgürlüğüne sahip olduğunu savunan 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Mesut Özil’in düşüncelerini herkesle dilediğince paylaşma hakkı olduğunu belirtti.

Mesut Özil’in geçtiğimiz gün konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu sözler yer alıyordu:

“Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası. Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.”