Meta, Avrupa'da reklamsız abonelik ücretlerini düşürdü. iOS ve Android kullanıcıları için fiyatlar 12.99'dan 7.99 euro'ya indirildi.

Meta, Avrupa'da reklamsız abonelik fiyatlarını %40 oranında düşürme kararı aldı. Düşürme kararı AB düzenleyicilerinin talepleri doğrultusunda yapılacak.

Meta ayrıca, kullanıcıların reklam deneyimini daha kişisel hale getirmek için daha az veri kullanacağını açıkladı. Ücretsiz hizmeti tercih eden kullanıcılar, daha az kişiselleştirilmiş reklamlar görecekler. Bu reklamlar kullanıcıların oturum sırasındaki etkileşimlerine ve temel demografik bilgilere dayanacak.

Avrupa'da reklamsız abonelik fiyatları düşürüldü

Meta, Avrupa'da reklamsız abonelik fiyatını 5.99 euro olarak belirledi. Daha önce bu fiyat 9.99'dı. iOS ve Android kullanıcıları için ise fiyat 12.99'dan 7.99 euro'ya indirildi. Ayrıca ek Facebook veya Instagram hesapları için kullanıcılar web üzerinde 4 euro, mobil cihazlarda ise 5 euro ödeyecekler. Mevcut aboneler için fiyatlar otomatik olarak düşürülecek.

Facebook ve Instagram kullanıcıları Avrupa'da artık daha uygun fiyatlarla reklamsız deneyim yaşayabilecekler. Aynı zamanda, ücretsiz hizmeti kullananlar için daha az kişiselleştirilmiş reklam seçenekleri sunulacak. Türkiye'de ise bu tarz değişikliklerin uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.