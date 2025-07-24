Meta araştırmacıları, el hareketleri yoluyla bilgisayarları kontrol etmeyi sağlayan bir bileklik geliştirdi. Bu bilekliğin özellikle engelli insanlara yardımcı olması hedefleniyor.

Yıllar boyunca bilgisayarları kontrol etmek ve onlarla etkileşime girmek için klavyeler, fareler, dokunmatik ekranlar gibi birçok farklı yöntem ortaya çıktı. Ancak araştırmacılar için bunlar yeterli değil. Öyle ki sürekli olarak insan-bilgisayar etkileşimini bir üst seviyeye çıkaracak yeni adımlar atılıyor. Meta’nın geliştirmekte olduğu teknoloji de bunlardan biri.

Meta araştırmacıları, bilgisayarları kontrol etmek için yepyeni bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu. Yapay zekâ ve makine öğreniminin katkısıyla geliştirilen bu teknoloji, cihazların bize entegre olmasını sağlayarak bilgisayarları daha “insani” bir şekilde. kontrol etmeye yarayacak. Araştırma bulguları, Nature üzerinden yayımlandı.

El hareketleriyle bilgisayarları kontrol edebileceğiniz bileklik geliştiriliyor

Araştırmacıların geliştirdiği yeni teknoloji, aslında bir bileklik. Bu bileklik, el hareketleri yoluyla bilgisayarları kontrol etmeye yarıyor ve klavye, mouse gibi aletlerin yerini almayı amaçlıyor. Bilekliği kullanarak yaptığınız hareketlerle imleci hareket ettirme, kalem kullanıyormuş gibi yazı yazma, uygulamaları açma gibi birçok işlevi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Şirketin aktardığına göre bu bileklik, kullanıcı hareketlerini yorumlamak için kas aktivitesi tarafından üretilen elektrik sinyallerini algılayabilen yüzey elektromiyografisi (sEMG) isimli bir tekniği kullanıyor. Bu sinyaller, kişinin amaçlanan eylemlerini yapmadan önce bile algılayabilmeye olanak tanıyor.

Bilekliğin temel amacı, motor engelli kişilerin bilgisayarlarla iletişimini kolaylaştırmak. Bir nevi Elon Musk’ın beyin bilgisayar arayüzü oluşturmayı amaçlayan ve insan beynine implant yerleştiren Neuralink ile benzer bir hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada çipten ziyade direkt bileklik ile sorun çözülüyor. Araştırmacılar, omurilik yaralanması üzerindeki kişilerde testler yapmayı planlıyormuş. Kollarını veya ellerini tam kullanamasalar bile hareketleri yorumlayabilmesi sayesinde bilgisayar kullanımı imkânı sunabilecekmiş.