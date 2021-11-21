Facebook Gaming, Twitch'in Tahtına Aday Olabilir mi?

Video oyunlarının gelişmesiyle Twitch, YouTube Gaming ve Facebook Gaming gibi çeşitli sosyal medya platformlarında oyun yayınları yapmak oldukça yaygınlaştı. Bir analiz şirketinin paylaştığı yayın analizleri raporuna göre yayın platformlarının gelişimi ve geleceğini inceleyelim.

Video oyun endüstrisi özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla son iki yılda daha da gelişti. Oyun oynamak kadar yayın yapmak da bir o kadar yaygınlaştı. Günümüzde pek çok oyuncu sosyal medya platformlarında yayın yaparak kazanç sağlamaya başladı. Yayın yapmak için en sık tercih edilen platform Twitch, son haftalarda yayıncıların yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti.

İddialardan sonra Twitch’e karşı başlayan güvensizlik, alternatif yayın kanallarına geçişe neden olmuş gibi gözüküyor. Facebook Gaming, 2018 yılında kurulmuştu ancak son dönemde Twitch’te yaşanan krizlerden sonra görüntüleme ve yayın sayılarında ciddi artış yaşandı. Peki Twitch ve Youtube Gaming bu kadar yaygınken Facebook Gaming bu sektörde başarıya ulaşabilir mi, Twitch’in yerini alabilir mi? Gelin, Stream Hatchet’in yayınladığı analiz raporuyla inceleyelim.

Facebook Gaming hızla büyüdü

Yazılım üreticisi Streamlabs ve veri analiz şirketi Stream Hatchet, 2021’in üçüncü çeyreğinde Twitch, Youtube Gaming ve Facebook Gaming’in görüntüleme ve akış verilerinin yer aldığı ayrıntılı bir rapor yayınladı. Raporda Facebook Gaming’in toplam izlenme sayısının, YouTube Gaming’in toplam izlenme sayısından daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Rapora göre Facebook Gaming’te 1,29 milyar saat canlı içerik izlenirken, YouTube Gaming’te 1,13 milyar saat izlendi. Twitch ise toplamda 6,51 milyar saatten 5,79 milyar saat izlenme oranına düşse de platformlar arasındaki birinciliğini korumaya devam ediyor.

Oluşturulan içerik sayısı incelendiğinde de sonuç oldukça şaşırtıcı oldu. Twitch’te 222,9 milyon saatlik içerik oluşturularak yine birinci olurken; Facebook Gaming’te 17,1 milyon saat, YouTube Gaming’te ise 8,4 milyon saat içerik üretildi. Bu verilerle Facebook Gaming'in üç dev şirket arasında izlenme oranının %13,8’ine ve pazar payının %6,9’una sahip olduğu belirlendi.

Facebook Gaming Twitch'in yerini alacak mı?

Twitch’in özellikle son zamanlarda yayıncılar üzerindeki kısıtlamaları ve denetim eksiklikleri gibi sebepler, şu an için yayıncılarına daha iyi şartlarda hizmet sunduğu düşülen Facebook Gaming’in tercih edilmesine neden olmuş gibi görünüyor.

Twitch, günümüzdeki verilerle piyasadaki en büyük paya sahip şirket olsa da son aylardaki hızlı değişimi incelendiğinde, Facebook Gaming’in de sektörde öne çıktığı ve hızla geliştiğini görmezden gelmek pek mümkün değil. Ancak yine de Facebook Gaming'in kısa sürede Twitch'in yerini alamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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