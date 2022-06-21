Facebook ve Instagram ana şirketi Meta, 2024 yılına kadar platformlarındaki içerik üreticilerinin gelirlerinden kesinti yapmayacağını duyurdu. Peki detaylar ne? Gelin beraber göz atalım.

İşte influencer olmanın tam zamanı. Facebook ve Instagram ana şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, bugün paylaştığı bir gönderide platformlarındaki para kazanan içerik üreticileri ile ilgili bir güncelleme duyurdu.

İçerik üreticilerinin platformlardan gelen abonelik, ücretli etkinlikler, rozetler ve diğer para kazanma yöntemleriyle kazandığı gelirler, Meta platformları Instagram ve Facebook tarafından bir süre daha kesintiye uğratılmayacak. Peki sebep ne?

Instagram ve Facebook, 2024 yılına kadar içerik üreticilerinin ödemelerinden kesinti yapmayacak

Meta’nın böyle bir işe kalkışmasının ardındaki asıl sebep tahmin edebileceğiniz gibi rekabet. Bildiğiniz gibi Instagram son zamanlarda TikTok’tan birçok özellik aşırmakla meşgul. Hatta kendileri TikTok videolarının Reels’lerde paylaşılmasının önüne geçmeye bile çalışıyor.

İçerik üreticilerinin gelirlerinde 2024’e kadar kesinti yapılmayacak olmasının sebebi de içerik üreticilerinin Instagram veya Facebook’u bırakıp TikTok gibi başka platformlara geçmesinin önüne geçmek.

Hatta tek iyi haber de bu değil. Zuckerberg, popüler Reels üretip bonuslar kazananlar gibi daha fazla içerik üreticisinin bu platformlardan para kazanmaya uygun statüye getirileceğini duyurdu. Hatta artık içerik üreticileri, Instagram’da ürettikleri bir içeriği Facebook’tan paylaştıklarında oradan da gelir elde edebilecekler.

Bakalım Silikon Vadisi vs. Çin sosyal medya platformu savaşını kim kazanacak. Siz Meta’nın bu hamlesiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.