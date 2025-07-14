Son haftalarda yapay zekâ konusunda şirket satın alımlarından rakiplerden çalışanları transfer etmeye kadar birçok büyük hamle yapan Meta'dan bir hamle daha geldi. Şirket, PlayAI isimli yapay zekâ şirketini satın aldı.

Mark Zuckerberg yönetimindeki Meta, son zamanlarda yapay zekâ yarışında öne geçmek için çok büyük hamleler yapmaya başlamıştı. Önce Scale AI şirketine 14 milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptığını görmüştük. Sonrasında ise en büyük rakiplerinden yapay zekâ uzmanlarını transfer etmeye çalışmıştı. OpenAI personellerine milyonlarca dolar teklif ettiği iddia edilmişti. Ayrıca geçen hafta Apple’ın yapay zekâ patronlarından biriyle anlaştığı da açıklanmıştı.

Tüm bunlar, şirketin yeni kurduğu “süper zekâ” oluşturacak ekip içindi. Dün açıklanan bilgiler ise şirketin hız kesmeden devam ettiğini ve bir hamle daha yaptığını gösterdi. Meta, Play AI ismi verilen bir şirketi satın aldı.

İnsan benzeri yapay zekâ sesleri üreten Play AI, artık Meta’ya ait

Bloomberg’ün aktardığına göre Meta’dan bir sözcü bu satın alımı doğruladı ve Play AI’ın artık Meta bünyesine dahil olacağını ifade etti. Satın alımın değerinin ne kadar olduğuna dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İki şirketin satın alım için görüştüğü birkaç haftadır gündemdeydi ancak dünkü açıklama ile resmen gerçekleşmiş oldu.

Play AI, insan benzeri yapay zekâ sesleri üretmeye odaklanan bir şirketti. Açıklamalara göre tüm PlayAI ekibi bu hafta içinde Meta’ya katılacak. Ekibin ses odaklı yapay zekâ çalışmaları, Meta’nın hizmetlerin ve yapay zekâ araçlarına entegre edilecek. Şirket, PlayAI’ın oluşturduğu “doğal” seslerin kendi yol haritaları ve çalışmalarıyla mükemmel bir şekilde uyuştuğunu söylüyor.