Meta, yeni üretsel yapay zekâ modeli "Llama 3.3 70B"yi duyurdu. Gemini 1.5 Pro ve GPT-4o'yu bile geride bırakan model, uygun maliyetli olmasıyla dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Son dönemlerde yapay zekâ sektöründe dikkat çeken işler yapan Meta, düzenlediği bir etkinlikte yeni üretsel yapay zekâ modeli "Llama 3.3 70B"yi duyurdu. Firmanın "Llama" model ailesinin en yeni üyesi olarak karşımıza çıkan Llama 3.3 70B, dikkat çeken özelliklere sahip.

Meta'nın üst düzey yöneticilerinden Ahmad Al-Dahle tarafından yapılan açıklamaya göre yeni model, Llama ailesindeki en büyük model olan "Llama 3.1 405B" ile aynı performansı sunuyor. Ancak dahası da var; yeni model, daha düşük maliyeti ile kurumsalların ilgisini çekmeyi başaracak.

Google ve OpenAI gibi rakiplerinden daha iyi!

Sadece metin odaklı bir yapay zekâ modeli olarak karşımıza çıkan Llama 3.3 70B, gerçekleştirilen testlerde Google Gemini 1.5 Pro, OpenAI GPT-4o ve Amazon Nova Pro gibi modellerden daha yüksek performans gösteriyor. En azından Meta yetkilisinin paylaştığı grafik, durumun böyle olduğunu söylüyor. Ancak ismi açıklanmayan bir Meta sözcüsü, TechCrunch'a yeni modelin genel kültür, matematik, uygulama kullanımı ve talimatların takibi konularda iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Meta'nın yaptığı açıklamaya göre Llama 3.3 70B'deki 1 milyon girdi için 0,1 dolar ödenecek. 1 milyon çıktının maliyeti ise 0,4 dolar olacak. Meta'nın Llama 3.1 405B için istediği ücret ise 1 milyon girdi için 1 dolar, 1 milyon çıktı içinse 1,8 dolar. Bu durum, kurumsallara sağlayacağı tasarruf açısından önem arz edecek gibi görünüyor. Zira bu fiyatlar, OpenAI ve Google cephesinde 10 dolara kadar çıkıyor.