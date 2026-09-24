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Meta, Günlük Kullanıma Uygun Yepyeni Sanal Gerçeklik Gözlüğü VR Glasses’ı Duyurdu

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Meta, sanal gerçeklik stratejisinde yeni bir döneme girerek geleneksel ağır tasarım yerine normal bir gözlük formuna sahip yeni Meta VR Glasses modelini duyurdu.

Meta, Günlük Kullanıma Uygun Yepyeni Sanal Gerçeklik Gözlüğü VR Glasses’ı Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta, hâlihazırda Quest gözlükleriyle sanal gerçeklik alanında öne çıkan bir markaydı. Şimdi ise şirket, bu alanda yepyeni bir tasarım diline sahip bir ürünle karşımıza çıktı. Meeta Connect 2026 kapsamında yeni Meta VR Glasses modelini duyurdu.

Sanal gerçeklik pazarında uzun süredir hantal başlık tasarımlarıyla yer alan firma, yeni ürünüyle bunu değiştirmeyi hedefliyor. Şirket, kullanıcıların başa takılan ağır başlıkları takmaktan çekindiğini tespit ederek sanal gerçekliği ilk kez standart bir gözlük boyutuna indirmeyi başardı.

İçerikten Görseller

Meta, Günlük Kullanıma Uygun Yepyeni Sanal Gerçeklik Gözlüğü VR Glasses’ı Duyurdu
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Karşınızda Meta VR Glasses

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Yeni tanıtılan cihaz, ilk başta da söylediğimiz gibi Meta VR Glasses adını taşıyor. Önümüzdeki ilkbaharda 1.299,99 dolar başlangıç fiyatıyla pazara sunulacağı açıklanan model, şirketin bir önceki popüler başlığı olan Meta Quest 3’e kıyasla tam 5 kat daha hafif bir yapıyla karşımıza. Magnezyum alaşımlı çerçevelere sahip olan gözlük, doğrudan yüzünüze oturan şık ve günlük bir gözlük tasarımını benimsiyor.

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Cihazın hafif kalmasını sağlayan en büyük mühendislik dokunuşu, işlemci ve bataryanın gözlükten ayrılmış olması. Meta VR Glasses, Qualcomm’un Qualcomm Snapdragon Reality Elite işlemcisinden güç alıyor. Bu donanım ile batarya birimi, kullanıcının cebine kolayca sığabilen harici bir modülde yer alıyor. Böylece hareket hâlindeyken gözlüğü taşımak son derece pratikleşiyor.

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Gözlüğün camlarına entegre edilen Micro-OLED paneller, Meta’nın “5K Infinite Display” olarak adlandırdığı ve derece başına 37 piksel sunan yüksek çözünürlüklü bir görsel deneyim yaşatıyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos ses desteğine sahip olan model, doğrudan film indirme ve izleme imkânı sağlıyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise "tarihin ilk IMAX-enhanced sertifikalı VR cihazı" ünvanına sahip olması. IMAX formatında çekilen yapımların o meşhur genişletilmiş en-boy oranını ve yüksek çözünürlüğünü doğrudan gözlüğe taşıyacağı ifade edilmiş.

Cihaz sadece sinema deneyimiyle sınırlı kalmıyor, fiziksel ortamınızı izleme deneyimine dahil eden 3D içerik formatlarını da destekliyor. Meta, Disney ile iş birliği yaptığını ve Kasım ayında Disney+ kullanıcılarının belirli Marvel filmleri de dahil olmak üzere seçili yapımları 3D olarak izleyebileceğini açıkladı. Sistem sayesinde izleyicinin çevresi dinamik efektler, mekânsal ses ve 3D görsellerle dönüştürülerek filmler adeta sanal gerçeklik oyununa dönüştürülüyor.

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Gözlüğün tüm kontrol mekanizması ise yapay zekâ ve el hareketlerine emanet edilmiş. Cihazda yerleşik olarak bulunan Meta AI asistanı sayesinde kullanıcılar sesli komutlarla film başlatabiliyor veya farklı görevleri otomatikleştirebiliyor. . Sesli komutların yanı sıra gözlük, el hareketleri üzerinden de komut alabiliyor.

Ayrıca bilim kurgu filmlerini aratmayan bir görüntülü arama özelliği de var. Meta VR Glasses ile artık kullanıcılar aramalarda karşısındakini tüm vücut şeklinde hologram olarak görebilecek.

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