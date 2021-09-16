Yüz yüze eğitimin başlamasına haftalar kaldı ama okullarına dönecek olan üniversite öğrencileri kalacak yer bulamıyor. Milliyet Gazetesi muhabiri Ozan Ömer Ozan Kadüker İstanbul’da bir öğrenci gibi kalacak yer aradı.

Pandemi sürecinin başlangıcında üniversitelerde de yüz yüze eğitime ara verilmişti. Yaklaşık bir ay önce Yüksek Öğretim Kurumu başkanlığınca 1,5 yıllık uzaktan eğitimin ardından 2020-2021 eğitim öğretim döneminde tekrar örgün eğitime geçileceği duyuruldu. Artık üniversitelerin açılmasına çok az kaldı ancak birçok öğrencinin eğitim sürecinde nerede barınacağı hala belirsiz.

Yüz yüze eğitime hazırlanan ilk kez şehir değiştirecek ya da bu süreçte ev ve yurtlarını boşaltmış üniversite öğrencileri barınacak yer bulamıyor. Öğrenciler öncesine göre 2-3 kat artan ücretlere bile razı olsalar da kiralık ev ya da yurt bulmakta büyük zorluk çekiyorlar.

Üzerinde Güneş Doğmayan Evler:

Milliyet Gazetesi muhabiri Ozan Ömer Kadüker öğrencilerin yaşadıklarını birebir deneyimlemek için kendisini öğrenci olarak tanıtarak kalacak yer aradı. Kadüker’in 1000 TL bütçe ile başlayan ev arayışı sonuçsuz kaldı. Uzun uğraşlar sonucunda birkaç emlakçıda bütçesine yakın birkaç daire bulabildi. Ancak bu bulduğu daireler girişin birkaç kat altında yer alan, kot daire olarak adlandırılan 1+0, 1+1 odalı, güneş almayan dairelerdi. Emlakçılar biraz iyi şartlarda tutulabilecek evlerin 2500 TL civarında olduğunu söyledi.

Emlakçılara göre pandemi sürecinde inşaatların durması, artan talepleri karşılayacak daire olmaması ve boşalan dairelere yabancıların yerleşmesiyle kiralık ev piyasası çok hareketli bir durumda. Boşalan evler kiracılarını aynı gün içinde buluyor, müşteriler evi görmeden bile peşinat yatırıyor. Şans eseri olur da ev bulunursa da bir önceki yıla göre en az iki kat daha fazla kira ödemek gerekiyor.

Öğrenci Evi Zaten Lüks Derseniz Bir de Yurt Ücretlerine Bakalım:

Öğrenci yurtları özellikle büyük şehirlerde otel gibi her isteğe göre hizmet veriyor. 3 öğün yemek, servis, spor salonu, çamaşırhane gibi hizmetler sunan yurtların yıllık ücretleri 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Daha hesaplı bir yurt ücreti ise ortalama yıllık 20-25 bin TL’den başlıyor. Yurt ücretleri sunulan hizmete ve odada kalınacak kişi sayısına göre çok değişiklik gösteriyor. Ortalama bir yurtta, birden fazla kişilik odalarda kalmak için aylık minimum 2000 TL bütçe gerekiyor. Fakat yurt fiyatları öğrencilerin bütçelerine uysa bile birçok yurtta yer kalmadığı için ya reddediliyorlar ya da merkezden uzak şubelere yönlendiriliyorlar.

Bekâra Kiralık Oda:

Muhabir, ev ve yurt fiyatları belirlediği bütçeyi aştığı için apart, pansiyon, öğrenci ve bekar evi adıyla farklı kalacak yer arayışlarına girdi. Buralarda da durum farklı değildi, aradığı birçok yerde tüm yataklar doluydu. Sadece tek kişilik odaları boş olan genellikle öğrenci ve çalışanların yaşadığı bir pansiyon buldu. 12 kişiliğe kadar odaları olan bu pansiyonda tuvalet ve banyo ortak kullanıyordu. Burası hem pis hem de yıkık döküktü. Yatak ve bir dolabın zor sığdığı, bir pencere ya da havalandırmanın olmadığı bu odanın ücreti 850 TL idi. Pansiyon görevlisi tarafından odada cam ve TV istenirse bu ücretin 1150 TL olacağı belirtildi. Bir başka apartta ise yine tek kişilik bir odada sadece yatak ve bir dolap bulunuyordu. Havalandırmasının olduğu iddia edilen bu odanın penceresi başka bir binanın duvarına açılıyor, bu sebeple de hava akışı sağlanamıyordu. Bu odanın da ücreti 900 TL idi. Aynı pansiyonda daha fazla kişi ile kalınan odalar da vardı ancak yaşam koşulları daha da kötüydü. Tüm bu olumsuzluklara ve fiyatlara rağmen çoğu oda dolu ve yeni kiracı olmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.

Tüm Şehirlerde Durum Aynı:

Muhabir bu arayışını İstanbul’da sürdürdü ancak aynı sorunun tüm şehirlerde yaşandığı biliniyor. Tüm Türkiye genelinde hem yurt fiyatları hem de ev kiraları artmış durumda. Özellikle öğrencilerin yoğun yaşadığı iller başta olmak üzere kiralarda yüzde 20 ile 50 arasında, yurt fiyatlarında da yüzde 20 artış oldu. Kiralık ev fiyatları İstanbul’da 1.500 TL’den 5.000 TL’ye, Ankara’da 1.500 TL’den 2.500 TL’ye, İzmir’de 1.200 TL’den 2.500 TL’ye; Eskişehir’de 850 TL’den 1.200 TL’ye; Çanakkale’de 700 TL’den 1.300 TL’ye; Antalya’da 1.200 TL’den 2.000 TL’ye kadar çıktı. Özel yurt ücretleri ise Ankara’da ve İzmir’de 18.000 TL ile 35.000 TL, Eskişehir’de 17.000 TL ile 30.000 TL, Çanakkale’de 16.000 TL ile 25.000 TL, Antalya’da 18.000 TL ile 35.000 TL arasında değişiyor.