Geçtiğimiz aylarda elektrikli SUV modeli MG ZS EV ile Türkiye pazarına giriş yapan İngiliz otomobil üreticisi MG, C segmentine ait yeni modeli EHS PHEV'i Türkiye'de satışa sundu. 258 beygir güç üreten yeni model, aralık ayında bayilerdeki yerini alacak.

MG'nin ilk şarj edilebilir hibrit modeli olma özelliğini taşıyan yeni MG EHS PHEV, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım paketine sahip olacak. Şu anda ön satışa sunulacak ancak Aralık ayında bayi satışlarına geçmesi beklenen araç, ön satış için 60 bin TL kapora şartına sahip.

Yeni MG EHS PHEV, toplamda 258 beygir (190 kW) güç ve 480 nm tork üreten elektrikli motoruyla 0'dan 100 km/sa hızlanmasını 6,9 saniyede tamamlıyor. Aynı zamanda L2 otonom sürüş özellikleri sunan araç, adaptif hız sabitleyici, şerit takip desteği, şeritten ayrılma uyarısı gibi özelliklere sahip.

Önümüzdeki yıl markanın diğer modeli Marvel R Electric de ülkemize gelecek

MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, ön satışa sunulan yeni modelleri hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Aracımızın ilk teslimatlarını Aralık ayında yapmayı planlıyoruz. O zamana kadar geçerli olacak ön satış koşullarıyla 60 bin TL kapora ödeyen müşterilerimiz araç fiyatını sabitleyebilecekler. Buna ek olarak, kullandığı fosil yakıtlı otomobilini yenilemeyi planlayan müşterilerimize 50 bin TL “Elektrikliye Geçiş Desteği” sağlıyoruz. Dileyen müşterilerimize ise MG Kiralama’dan aylık 7 bin 990 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla EHS PHEV kiralama teklifi sunabiliyoruz."

Daha önce de belirttiğimiz gibi MG EHS PHEV, iki farklı donanıma sahip olacak ve giriş seviyesi olan Comfort paketi, 640 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip olacak. Üst seviye paketin satış fiyatı ise henüz belli değil. Elektrikli otomobil dünyasında yavaş yavaş adını duyurmaya başlayan MG, 2022 yılında ülkemize Marvel R Electric modelini getirmeyi planlıyor.