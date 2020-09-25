İstanbul’daki Yeni Mi Store’un Açılışına Özel Ürünler

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Akbatı AVM’de altıncı resmi Xiaomi Mi Store mağazasını açan Evofone, 25-27 Eylül tarihleri arasında açılışa özel kampanyalar düzenleyecek. Xiaomi’nin her segmentten akıllı telefonları ve akıllı ev aletleri kampanya kapsamında uygun fiyatla satışa sunulacak.

Ülkemizdeki en geniş mağaza ağına sahip resmi Xiaomi distribütörü Evofone; Türkiye’de dokuzuncu, İstanbul’da ise altıncı Mi Store mağazasını geçtiğimiz günlerde Akbatı AVM’de açtı. Her Evofone Mi Store açılışında olduğu gibi Akbatı’da da özel kampanyalar bu hafta sonu boyunca tüketicileri bekliyor olacak.

Yeni Mi Store’da sadece Xiaomi’nin akıllı telefonları ve bileklikleri yok; elektrikli scooterdan akıllı ev aletlerine kadar her şey var. Dolayısı ile eğer ev ve kişisel teknolojik ihtiyaçlarınız karşılamak istiyorsanız, Akbatı AVM’deki resmi Mi Store’a göz atabilir, Xiaomi’nin geniş yelpazedeki ürünlerini görerek fikir sahibi olabilirsiniz. Gelin şimdi Akbatı Mi Store’da göreceğiniz kampanyalı ürünlere yakından bakalım.

NOT: Evofone'un Xiaomi indirim ve kampanyalarından sürekli haberdar olmak için resmi Mi Store Türkiye Instagram hesabını takip edebilirsiniz.

Mi TV Stick:

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Mi TV Box S:

Mi Led Akıllı Ampul:

Mi Robot Vacuum Mob Pro:

Mi Robot Vacuum Mob Essential:

Mi Robot Vacuum Mob:

Mi Ionic Saç Kurutma Makinesi:

Mi Akıllı Tartı:

Mi Wi-Fi Range Extender Pro:

Air Purifier Pro:

Air Purifier 3H:

Mi Air Purifier 2H:

Mi TWS Earbuds Basic S:

Mi TWS Earphones 2:

Mi TWS Earphones 2 Basic:

Mi Band 5:

Mi Band 4:

Mi Note 10 Lite:

Redmi Note 9S:

Redmi Note 8 Pro:

Redmi Note 8:

Redmi 9:

Redmi 9A:

İstanbul Akbatı AVM'de yeni Mi Store'u hafta sonu boyunca ziyaret edebilir ve çeşitli indirim ile kampanyalardan yararlanabilirsiniz.