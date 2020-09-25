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  • İstanbul’daki Yeni Mi Store’un Açılışına Özel Ürünler

İstanbul’daki Yeni Mi Store’un Açılışına Özel Bu Hafta Sonu Satılacak 23 Ürün (6’sı Akıllı Telefon)

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Akbatı AVM’de altıncı resmi Xiaomi Mi Store mağazasını açan Evofone, 25-27 Eylül tarihleri arasında açılışa özel kampanyalar düzenleyecek. Xiaomi’nin her segmentten akıllı telefonları ve akıllı ev aletleri kampanya kapsamında uygun fiyatla satışa sunulacak.

Ülkemizdeki  en geniş mağaza ağına sahip resmi Xiaomi distribütörü Evofone; Türkiye’de dokuzuncu, İstanbul’da ise altıncı Mi Store mağazasını geçtiğimiz günlerde Akbatı AVM’de açtı. Her Evofone Mi Store açılışında olduğu gibi Akbatı’da da özel kampanyalar bu hafta sonu boyunca tüketicileri bekliyor olacak. 

Yeni Mi Store’da sadece Xiaomi’nin akıllı telefonları ve bileklikleri yok; elektrikli scooterdan akıllı ev aletlerine kadar her şey var. Dolayısı ile eğer ev ve kişisel teknolojik ihtiyaçlarınız karşılamak istiyorsanız, Akbatı AVM’deki resmi Mi Store’a göz atabilir, Xiaomi’nin geniş yelpazedeki ürünlerini görerek fikir sahibi olabilirsiniz. Gelin şimdi Akbatı Mi Store’da göreceğiniz kampanyalı ürünlere yakından bakalım.

Mi TV Stick:

Mi TV Stick

Mi TV Box S:

Mi TV Box S

Mi Led Akıllı Ampul:

Mi Led Akıllı Ampul

Mi Robot Vacuum Mob Pro:

Mi Robot Vacuum Mob Pro

Mi Robot Vacuum Mob Essential:

Mi Robot Vacuum Mob Essential

Mi Robot Vacuum Mob:

Mi Robot Vacuum Mob

Mi Ionic Saç Kurutma Makinesi:

Mi İonic Saç Kurutma Makinesi

Mi Akıllı Tartı:

mi akıllı tartı

Mi Wi-Fi Range Extender Pro:

mi Wi-Fi Range Extender Pro

Air Purifier Pro:

Air Purifier Pro

Air Purifier 3H:

Air Purifier 3H

Mi Air Purifier 2H:

air purifier 2H

Mi TWS Earbuds Basic S:

Mi TWS Earbuds Basic S

Mi TWS Earphones 2:

Mi TWS Earphones 2

Mi TWS Earphones 2 Basic:

Mi TWS Earphones 2 Basic

Mi Band 5:

mi band 5

Mi Band 4:

mi band 4

Mi Note 10 Lite:

Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9S:

Redmi Note 9S

Redmi Note 8 Pro:

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8:

Redmi Note 8

Redmi 9:

Redmi 9

Redmi 9A:

Redmi 9A

İstanbul Akbatı AVM'de yeni Mi Store'u hafta sonu boyunca ziyaret edebilir ve çeşitli indirim ile kampanyalardan yararlanabilirsiniz.
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