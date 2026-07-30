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Microsoft'tan Yeni Hamle: Copilot Tek Bir "Süper Uygulama" Hâline Geliyor!

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Microsoft, parçalı haldeki yapay zekâ ekosistemini tek bir çatı altında birleştirmeye hazırlanıyor.

Microsoft'tan Yeni Hamle: Copilot Tek Bir "Süper Uygulama" Hâline Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, yapay zekâ asistanı Copilot için büyük bir dönüşümün eşiğinde. Şirketin CEO'su Satya Nadella, kazanç toplantısında yaptığı açıklamada Copilot'ın hızla geliştiğini belirtti. Nadella; sohbet tabanlı yapılardan ekip odaklı çalışmaya ve oradan da otonom yapılara doğru bir evrim yaşandığını dile getirdi.

Bu çeyrekte tüm Copilot deneyimlerini kodlama araçları da dâhil olmak üzere tek bir süper uygulamada birleştireceklerini söyleyen Nadella, bu adımın hem bireysel kullanıcıları hem de kurumsal dünyayı kapsayacağını vurguladı. Yapılan bu hamle, yapay zekâ sektörünün genel trendiyle de doğrudan örtüşüyor. Şirketler artık sadece soru-cevap yapan basit sohbet robotları sunmak yerine, karmaşık görevleri otonom olarak üstlenen "süper uygulamalar" geliştirmeye odaklanıyor.

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Microsoft'tan Yeni Hamle: Copilot Tek Bir "Süper Uygulama" Hâline Geliyor!
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Sektörün yönü artık süper uygulamalara kayıyor

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Yapay zekâ pazarındaki diğer şirketler de benzer bir vizyonla ilerliyor. Örneğin OpenAI, neredeyse bir yıldır ChatGPT'yi bir süper uygulamaya dönüştürmenin sinyallerini veriyor. Sektör yetkilileri, klasik sohbet arayüzlerinin artık yetersiz kaldığını ve yapay zekânın otonom iş yapabilen kapsamlı platformlara dönüşmesi gerektiğini savunuyor. OpenAI'ın geçtiğimiz haftalarda çalışanları için yayınladığı dâhili sürüm ve Anthropic'in Claude'u ile birleştirdiği Claude Cowork modeli bu dönüşümün somut örnekleri arasında gösteriliyor.

Süper uygulama vizyonu yalnızca yapay zekâ şirketleriyle sınırlı değil. Elon Musk’ın X platformunu her şeyin yapıldığı bir uygulama hâline getirme çabasının yanı sıra Uber ve Airbnb gibi devler de benzer ekosistemler kurmayı hedefliyor. Microsoft ise bu yarışta iş dünyası ve tüketici tarafındaki gücünü bir araya getirmeyi planlıyor.

Peki Copilot nasıl olacak?

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Yaz sonuna kadar kullanıma sunulması beklenen bu yeni uygulamanın detayları ilk olarak Fortune tarafından Mayıs ayında sızdırılmıştı. Sızan bilgilere göre şirket içerisinde "Delivering one Copilot" (Tek Bir Copilot Sunmak) sloganıyla yürütülen bu proje; Copilot’ın kodlama asistanını, sohbet yeteneklerini, ortak çalışma araçlarını ve otonom ajanlarını tek bir ekranda toplayacak.

Uygulamanın en pratik yanlarından biri, kullanıcıların tek bir anahtarla kişisel hesapları ile kurumsal Microsoft 365 Copilot hesapları arasında anında geçiş yapabilmesi olacak. Böylece şirket çalışanları ile bireysel kullanıcılar arasındaki karmaşık arayüz ve yetkilendirme sınırları tek bir noktadan yönetilebilecek.

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