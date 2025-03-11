Microsoft, Copilot’a yapay zekâ destekli reklamlar ekledi. Yeni sistemle birlikte kullanıcı sorgularına doğrudan reklam içerikleri sunulacak.

Microsoft, Windows Copilot’a yeni bir reklam sistemi entegre etti. Kullanıcı deneyimini yapay zekâ ile geliştirmeyi hedefleyen bu sistem, artık Copilot üzerinden yapılan sorgulara doğrudan reklam içerikleri sunacak.

Microsoft, Copilot'a engellenemeyen reklamlar eklemeye başladı. Engellenemeyen bu reklamlar, Microsoft’un gelecekte yapay zekâ destekli reklamcılığa yöneldiğinin sinyallerini veriyor.

Aramalar kişiselleştirilmiş reklamlarla yönlendirilecek

Microsoft, yaptığı açıklamada yeni reklam formatlarının Copilot’a özel olarak tasarlandığını belirtti. Bunlardan ilki “Reklam Showroom” adı verilen sistem. Kullanıcılar, belirli bir ürün hakkında bilgi almak için Copilot’a soru sorduğunda, ekranda ürünle ilgili sponsorlu içerikler gösterilecek. Hatta bu sistem, fiziksel bir mağaza deneyimine benzer şekilde tasarlanarak, kullanıcıların doğrudan ürünle etkileşime girmesine olanak tanıyacak. İlerleyen dönemde ise markaların kendi yapay zekâ asistanlarını entegre etmesiyle bu deneyimin daha da ileri seviyeye taşınması bekleniyor.

Bir diğer reklam formatı ise “Dinamik Filtreler” olarak adlandırılıyor. Microsoft, bu sistemin kullanıcıların ilgisini çeken ürünleri daha hızlı bulmalarına yardımcı olacağını belirtiyor. Kullanıcının sorduğu sorulara göre belirli kriterleri öne çıkaran bu filtreler, alışveriş deneyimini hızlandırarak doğrudan satın almaya yönlendiren bir yapı sunacak. Aynı zamanda Microsoft’un geliştirdiği dinamik reklam sistemi, kullanıcının yaptığı aramalara göre otomatik olarak kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturacak.

Windows'ta reklamları devre dışı bırakma yöntemleri uzun süredir tartışılırken, Microsoft’un Copilot’a entegre ettiği bu yeni sistemin kullanıcıların daha fazla reklamla karşılaşmasına neden olacağı ifade edildi. Bu gelişmeyle birlikte şirketin yapay zekâ destekli reklamcılığı daha da yaygınlaştırmayı hedeflediği paylaşıldı.