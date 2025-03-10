Microsoft tarafından yeni açılan bir iş ilanı, Copilot yapay zekâ aracına 3 boyutlu oyunlar getirebileceğini ortaya koydu.

Microsoft, yapay zekâ aracı Copilot’u kullanıcılar için daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni hamleler yapıyordu. Şimdi ise yakında oldukça ilginç bir adım atabileceğini ortaya koyan bir iş ilanı ortaya çıktı.

Şirket, Çin’de tarayıcı tabanlı oyunlarda kullanılan 3D oyun motorları üzerinde çalışacak bir yazılım mühendisi aramaya başladı. Bu da Copilot tarafında oyunlarla ilgili bir hamle gelebileceğini gösterdi.

Copilot’a 3D oyun deneyimleri mi geliyor?

Maalesef şirketin planları hakkında şimdilik bir detay yok. Ancak iş ilanı, teknoloji devinin Copilot yapay zekâ aracına yakında 3 boyutlu oyun deneyimleri getirebileceğini sinyallerini veriyor. Nasıl yapacağı konusunda ise bir bilgi yok.

Bu aslında çok da şaşırtıcı değil. Teknoloji devi, daha önce oyunları Copilot’un önemli bir parçası yapmak istediğini söylemişti. Şubat ayında da Muse isimli bir model tanıtılmıştı. Bu model, kısa ve interaktif oyunlara güç verebiliyordu. Bunun dışında geçen yılın mayıs ayında Copilot’u oyunlara entegre edeceğini ve oyuncular için bir asistan görevi göreceğini belirtmişti. Yeni hamlesinin ne olacağını zaman gösterecek.