Flight Simulator 2020'nin Gerçekçiliğinin Delili Olan Video

Xbox hayranları tarafından oluşturulan bir Twitter hesabı, Microsoft Flight Simulator 2020'nin ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdi. Bir video paylaşan hesap, videoda gerçek bir inişle simülasyondaki inişi yan yana getirdi. Görüntülerde hangisinin oyun, hangisinin gerçek olduğunu anlamak fazlasıyla zordu.

2020 yılının çok konuşulan oyunlarından bir tanesi, Microsoft tarafından piyasaya sürülen Flight Simulator 2020'ydi. Şirketin ikonikleşmiş uçuş simülasyon oyununun son sürümü olarak karşımıza çıkan Flight Simulator 2020, özellikle de grafikleri ve gerçekçiliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Hatta bir oyuncu, gerçek bir uçuş sırasında Flight Simulator 2020'yi açmış ve bu simülasyon oyununun ne kadar gerçekçi olduğunu gözler önüne sermişti.

Bu kez benzer bir olay, Xbox hayranları tarafından yönetilen bir Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirildi. Xbox Battle Grounds isimli bu hesap, Flight Simulator 2020 ile gerçek dünyayı net bir şekilde kıyaslayabileceğimiz bir video paylaştı. Söz konusu videoda hem simülasyondan hem de akıllı telefon kamerasıyla aynı iniş sürecini gösteren sayfa yöneticileri, oyuncuların ağzını açık bırakmayı başardı.

Hangisi gerçek? Hangisi oyun?

Yukarıdaki görüntü, Xbox Battle Grounds tarafından paylaşılan videoya ait. Bu bağlamda görüntülerden bir tanesi simülasyonu, diğeri ise gerçek yaşamı temsil ediyor. İlk bakışta ikisi de gerçekmiş gibi olan bu fotoğrafta hangisinin gerçek olduğunu anlamaksa ciddi anlamda zor. Eğer hala çözemediyseniz, soldaki görüntünün simülasyona ait, sağdaki görüntününse gerçek olduğunu belirtelim.

Xbox Battle Grounds'ın paylaşımı, yüzlerce kez yanıtlandı. Kimi kullanıcılar, söz konusu görüntü üzerinde oynama olup olmadığını sorgularken, kimi kullanıcılarsa Microsoft'un bu gerçekçiliği nasıl sağladığını sorguladılar. Microsoft'un resmi Twitter hesabının da dikkatini çeken paylaşım, şirketin Flight Simulator açısından nirvanaya ulaşmış olduğunun açık bir kanıtı.

İşte Microsoft Flight Simulator 2020'nin gerçekçiliğini ortaya koyan o video