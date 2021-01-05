Rust, Kendi Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Kırdı

İlk kez 2013 yılında piyasaya sürülen Rust isimli hayatta kalma oyunu, tarihinin en iyi günlerini geçiriyor. Dün itibarıyla 134.483 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan Rust'ın Twitch'teki izleyici sayısı ise 1 milyon sınırını aştı. Geliştirici ekip, popülariteden fazlasıyla memnun.

Video oyun sektörünün son yıllardaki gözdesi, hayatta kalma oyunları. Sektörün önde gelen temsilcileri, bu türdeki oyunlarını çoktan piyasaya sürmüş durumdalar. Ayrıca oyuncular ve yayın izlemeyi seven oyunseverler de bu türe büyük bir ilgi gösteriyorlar. Şu sıralarsa ilk kez 2013 yılında piyasaya sürülen hayatta kalma oyunu Rust, tarihinin en iyi günlerini yaşamaya başlamış durumda.

Rust, tek amacı hayatta kalmak olan bir oyun. Özellikle de arkadaşlarınızla oynadığınızda keyif alacağınız bu oyun, sıkı bir de oyuncu kitlesine sahip. Ancak son günlerde yayın yapan oyuncuların Rust'a yönelmeleri, oyunun hype'lanmasına yol açtı. Hatta dün itibarıyla da kendine ait tüm zamanların oyuncu rekorunu kırmayı başaran Rust, izleyici sayısıyla da dikkat çekici sonuçlara ulaşmayı başardı.

134 bin 483 oyuncu, aynı anda Rust oynadı

SteamDB'de yer alan istatistiklere göre 4 Ocak 2021, Rust için tarihi bir gün oldu. Bu bağlamda tam 134 bin 483 oyuncu, eş zamanlı olarak Rust oynuyordu. Bir önceki rekorsa 2019 yılının nisan ayında, 125 bin oyuncu ile gerçekleşmişti. Arada çok büyük fark olmasa da 8 yaşındaki bir oyunun hala bu kadar ilgi görüyor olabilmesi, dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, şu sıralar sadece Rust'ı konuşuyor. Öyle ki bu oyun, 1 milyondan fazla seyirci sayısı ile geliştiricilerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Çünkü oyunun böyle hype'lanıyor oluşu, yeni satışların da önünü açıyor. Ayrıca aralık ayına kadar Rust, en fazla 100 bin kişi tarafından izleniyordu. Oyun, bilinirliğini bir anda 10'a katlamış durumda.

Shroud ve xQc gibi popüler yayıncıların yeni adresi: Rust

Dünyanın en popüler oyuncularından bir tanesi olan Shroud, son günlerde Rust oynamayı tercih ediyor. Ayrıca xQc gibi diğer popüler yayıncılara ek olarak hem her ülkenin popüler yayıncıları, şu sıralar Rust ile haşır neşir oluyorlar. Ancak açık konuşmak gerekirse Rust'ın, asıl şimdi olması gereken yerde olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü yayınlandığı ilk günden bu yana geliştirilme sürecine devam eden ve her güncellemeyle oyuncuları kendine daha fazla çeken oyun sayısı, oldukça azdır. Rust da bu oyunlardan bir tanesi...