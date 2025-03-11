Microsoft'un bu yıl içinde bir ortakla geliştirdiği Xbox el konsolu tanıtacağı öne sürüldü. İşte ilk detaylar.

Microsoft’un bir Xbox el konsolu çıkarabileceği yıllardır konuşulan bir şeydi. Şimdi ise bu konuda önemli bir iddia ortaya atıldı. Doğru bilgiler paylaşmasıyla bilinen Windows Central editörü Jez Corden, şirketten bir el konsolu geleceğini iddia etti.

Corden’ın iddiasına göre Xbox, bu yıl içinde bir ortakla birlikte çalışarak el konsolu piyasaya sürecek. Bu ürünün tamamen Xbox’a özel, Microsoft tarafından üretilen bir ürün olmayacağının altı çizilmiş. Onun yerine tamamen başka bir ortakla çalışılıyormuş. Lenovo’nun Valve ile SteamOS ortaklığı gibi düşünebilirsiniz.

El konsolu, Windows işletim sistemiyle gelecek, Steam’e destek verecek

“Keenan” kod adına sahip olduğu belirtilen cihazın, Xbox ürünlerine çok benzeyeceği aktarılmış. Hatta üzerinde Xbox kontrolcülerinde bulunan Xbox logosunu içeren bir düğme bile bulunacakmış. Yani bir ortakla üretilmesine rağmen Xbox markasını öne çıkarmaya devam edecek.

Özellikleri hakkında kesin bir şey yok ancak bazı tahminler var. Corden’a göre bu cihazın, bir PC gibi olması bekleniyor. Windows ile gelebileceği belirtmiş. Onun yanı sıra Microsoft Store, PC Game Pass ve en önemlisi Steam desteğiyle sunulacağı belirtilmiş. Eğer böyle olursa direkt Steam Deck gibi cihazlara rakip bir model olduğunu görebiliriz.

Xbox’ın el konsolu hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadar. Ne zaman tanıtılacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.