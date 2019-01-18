Office 365 aboneleri, Microsoft Office’in yeni 1901 versiyonunu (kurulum 11231.20080) daha önce deneme şansına sahip olacaklar. Microsoft, yeni sürümde pek çok önemli değişiklik yapacak.

Microsoft’un Microsoft Office 1901 versiyonu duyruldu. Yeni Office programları sayesinde kullanıcılar pek çok yeni özelliği kullanabilecek.

İlk gelecek olan özellik, PowerPoint ve Word için geçerli olan mention özelliği @mention olacak. Bu özellik ile diğer kullanıcılar, örneğin iş arkadaşlarınız ya da beraber ödev yaptığınız sınıf arkadaşlarınız, girecekleri bilginin tam olarak nerede gerekli olduğunu görebilecekler.

@mention desteği, özellikle birlikte yazılan metinlerde ve birden fazla kişinin üstünde çalıştığı dosyalarda kullanıcıların belli Word, Excel ve PowerPoint verilerine erişebilmeleri için faydalı olacak. Bu özellik sayesinde dokümanlara yorum eklenebilmesi sağlanıyor. Özellik Excel’e de eklenecek.

Firma bu durumu, “Yakın zamanda üstünde çalıştığınız bir dosyayı mı arıyorsunuz? Dosya > Ana sayfa’da yer alan arama çubuğuna birkaç anahtar sözcüğü yazdığınızda dosyayı bulsun.” diyerek açıklıyor.

Ek olarak, Office versiyon 1901 bazı ek erişilebilirlik seçeneklerine sahip olacak. Artık Review (Önizleme)’den Check Accessibility (Erişilebilirliği Kontrol Et) seçeneği ile dosyalarınızın erişilebilirlik durumunu kontrol edebileceksiniz.

Outlook için de iki yeni güncelleme gelecek. Birincisi, uygulama artık GIF desteği sunacak, böylelikle maillere animasyonlu görüntüler eklemek mümkün olacak. İkincisi ise mesajların şifrelenmesini ayarlamayı artık mümkün kılacak olan encryption (şifreleme) özelliği. Emaillerin gizliliğini Ayarlar > Şifreleme sekmesinden ayarlayabilmek mümkün olacak.

Yeni özellikler şu anda Office 365 abonelerinin kullanımına açılmış durumda. Geri kalan kullanıcılar bu özelliklere ilerleyen dönemde sahip olabilecekler.