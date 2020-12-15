Microsoft, Yeni Space Jam Oyunu İçin Bir Yarışma Duyurdu

Microsoft, 2021 yılında Xbox platformunda yayınlayacağı yeni Space Jam adlı oyunu için genç yeteneklerin fikirlerini toplayacağı bir yarışma duyurdu. Oyunun bazı kısımları, yarışmayı kazanan iki fikre göre şekillenecek.

Microsoft, 2021 yılında Xbox Game Pass üzerinden Space Jam adlı bir oyun yayınlayacak. Lebron James gibi NBA oyuncularının yer alacağı Space Jam: A New Legacy adlı filmden esinlenilerek tasarlanacak bu oyun için Microsoft, genç yeteneklerin fikirlerini bekliyor.

Oyun ile birlikte bir yarışma duyurusu yapan Microsoft, oyunun bazı kısımlarının 14 yaşından büyük Space Jam hayranları tarafından tasarlanabileceğini belirtti. Kazanan iki fikrin hayata geçirileceği Space Jam, atari türünde bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

Microsoft, oyun geliştirmeye ilgisi olan gençlere destek olacak

Yarışmaya katılan herkese, aksiyondan stratejiye birçok türde konseptler verilecek. Ardından, yarışmacıların bu konseptlerden yola çıkarak bir senaryo yazması istenecek. Kazanan fikirlerin oyunun tamamını mı oluşturacağı yoksa oyunun içerisinde bulunan mini oyunlara mı ekleneceği henüz belli değil. Oyunun son hali, 2021 yılında Xbox Game Pass Ultimate üyelerine ücretsiz olarak sunulacak.

Microsoft, Space Jam projesi ile birlikte oyun sektörüne dahil olmayı isteyen gençlere destek oluyor. Yapılan açıklamaya göre Space Jam, oyun geliştirmeye ilgili gençler için sanal kodlama atölyesi olarak da kullanılmaya başlanacak.